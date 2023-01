Recuperandos da APAC fizeram prova do ENEM

CARATINGA – Nos dias 10 e 11 de janeiro, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) de Caratinga, aplicou a prova do Exame Nacional do Ensino Médio para detentos do sistema prisional e jovens do socioeducativo (ENEM PPL 2022) para 21 recuperandos da instituição. Foram 15 participantes que cumprem pena no regime fechado e seis do regime semiaberto.

O ENEM PPL é aplicado desde 2010 pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Segundo o Ministério da Educação, o Exame Nacional do Ensino Médio tem como objetivo avaliar a capacidade de raciocínio do estudante, através de questões que abordam conteúdos vistos em aula ao longo dos ensinos fundamental e médio. Na prática, o Enem serve principalmente para auxiliar estudantes de todo o país a iniciarem seus estudos em um curso superior.

Qualquer pessoa com nível escolar de ensino médio pode realizar as provas, inclusive alunos que ainda estejam cursando o primeiro ou segundo ano.

O Enem é feito em dois dias e possui ao todo 180 questões. Estas, são divididas da seguinte forma:

1. Linguagens, códigos e suas tecnologias

2. Ciências humanas

3. Ciências da Natureza

4. Matemática

5. Redação

Como a nota do Enem é composta?

A nota final do Enem é composta pela média de pontos obtidos nas 4 frentes da prova mais a redação. Mas ao contrário do que se pode imaginar, nem todas as questões não possuem o mesmo valor.

O exame utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI) para definir a pontuação final de cada candidato. A TRI auxilia na hora de saber se o concorrente acertou a questão porque sabia a resposta ou se houve um possível chute.