Recuperação de rodovias da região será concluída no primeiro trimestre de 2024

Trecho de 45 quilômetros liga Caratinga a Bom Jesus do Galho e Inhapim a São Sebastião do Anta

CARATINGA – A restauração de mais duas rodovias no Vale do Rio Doce acaba de entrar na reta final. O pavimento nos 25,4 quilômetros na MG-329, entre Caratinga e Bom Jesus do Galho, já está completamente restaurado. Da mesma forma, as obras nos 19,3 quilômetros da LMG-823, que liga Inhapim à São Sebastião do Anta, também estão avançadas. Juntas, as melhorias somam cerca de 45 quilômetros de extensão, favorecendo a qualidade de vida da população e impulsionando a economia da região, vocacionada para o plantio de café.

Os serviços do Governo de Minas, sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), estão focados, agora, na sinalização horizontal da pista de rolamento, drenagem e serviços complementares. Iniciadas em maio de 2023, as intervenções, previstas no conjunto de obras do Provias, deverão ser concluídas no primeiro trimestre deste ano com a instalação da sinalização vertical. O investimento é de, aproximadamente, R$ 20 milhões.

Rota cafeeira

As duas rodovias integram um percurso rodoviário de escoamento da safra de café da região e beneficiam, diretamente, mais de 130 mil pessoas. Além disso, a MG-329 é uma importante ligação com a BR-116, no município de Caratinga, fazendo a conexão com a BR-262, próximo a Rio Casca, na Zona da Mata.

“É uma satisfação enorme acompanhar a evolução de mais uma obra aguardada pela região do Vale do Rio Doce. Em breve teremos mais uma entrega que vai ampliar a segurança e o conforto para população, graças ao planejamento e a retomada da capacidade de investimento do Governo de Minas”, avalia o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

Provias

Considerado o maior programa de recuperação e pavimentação rodoviária da última década, o Provias tem como objetivo reverter a situação precária em que se encontram muitas rodovias mineiras devido ao baixo investimento realizado por gestões anteriores na manutenção das estradas.

O programa conta com quase R$ 2,5 bilhões em investimentos, que estão sendo aplicados em de 124 intervenções em rodovias de Norte a Sul do estado.

O Provias se divide em dois eixos: recuperação funcional, com objetivo de promover melhorias no pavimento das estradas em pior estado de conservação; e pavimentação e construção de pontes, com foco em viabilizar novas ligações entre importantes regiões de Minas Gerais.

O programa tem potencial de adicionar ao Produto Interno Bruto (PIB) mineiro o montante de R$ 1,3 bilhão e aumentar a arrecadação com impostos indiretos em cerca de R$ 225 milhões.