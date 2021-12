RECONSTRUINDO O LAR

BOM JESUS DO GALHO- No dia 30 de abril de 2021, uma família de Bom Jesus do Galho teve sua casa destruída por um incêndio. Apesar de todos os estragos, a moradora Paula de Souza Alves sempre se mostrou muito grata, dizendo que seu bem maior foi preservado: os seus filhos quatro filhos.

O INCÊNDIO

No dia do incêndio, Paula disse que estava em seu trabalho no Cras (Centro de Referência de Assistência Social), quando recebeu a triste notícia de que sua casa estava pegando fogo. O incêndio começou no quarto das crianças. Um deles pegou um isqueiro para brincar na casa do avô, e segundo os irmãos, colocou fogo em um pedaço de papel, assim, o fogo se alastrou.

Na cozinha, os estragos eram perceptíveis, a geladeira e o micro-ondas ficaram derretidos, no quarto das crianças, apenas muito entulho e um forte cheiro de fumaça por toda a casa. Um dos cômodos teve rachadura no teto e na cozinha, os azulejos estão caindo. A parte elétrica tanto da casa de Paula, quanto da casa dos sogros que fica embaixo, ficou toda comprometida. Os sogros de Paula, que já são idosos, também precisaram sair de casa, já que está passando água pelo teto.

O RECOMEÇO

Após oito meses desde o incêndio, com ajuda de muitas pessoas solidárias, a casa da família está passando por reformas. A reportagem conversou novamente com Paula. “Hoje eu só penso em voltar para casa, não consigo pensar em outra coisa. Mas, estamos muito felizes que está muito perto, quando chegamos lá na obra e não está aquele ar de destruição, está um ar de reconstrução, de reforma, de recomeço. Dá muita esperança que vamos ter bons momentos na casa, depois usufruir dessas coisas”.

Paula faz um paralelo de como sua vida mudou ao longo deste ano. Apesar das dificuldades, ela acredita nas lições e aprendizado. “Na verdade, achamos que nós controlamos as coisas, sabe? Achamos que temos controle de alguma coisa e na verdade não temos controle de nada. Eu estava cheia de esperança, comecei a trabalhar, fazendo planos e aí, o que aconteceu? Depois que teve o incêndio tive que parar de trabalhar, viver do que as pessoas estavam ajudando. Então, foi uma mudança muito drástica, mas, com tudo isso, aprendi que não temos que querer controlar as coisas, porque esse ano de 2021 tanta coisa já aconteceu, no mês de Março passamos por covid, a família inteira pegou covid e estamos aqui. Teve o incêndio e todo mundo está aqui. Então, por mais que tudo pareça estar ruim, está é muito bom”.

Nesse processo, a contribuição da população foi fundamental. A reconstrução do lar passa pelas mãos de várias pessoas que se mostraram solidárias com a história da família. “Foi algo assim muito emocionante, porque não esperávamos, sabemos como é até precisar das pessoas e pessoas que nunca imaginávamos, pessoas que nem conhecíamos nos ajudaram tem nos ajudado. Ainda estamos precisando de ajuda por causa da casa, então, nos sentimos abençoados, porque todo mundo está passando dificuldade, é um ano que todo mundo está em fase de crise, de dificuldade financeira e está tudo muito caro. Mesmo assim, as pessoas com um pouco que têm já nos ajudam, preocupam conosco. Ajudam com o que têm, então, é a mão de Deus”.

Muita coisa mudou. Para Paula, é hora de olhar para o passado e o presente, com os olhos no futuro. “Passamos a ficar reflexivos sobre tudo sobre a vida, a importância das coisas, das pessoas. Passamos a dar valor às pequenas coisas, dá um ar de gratidão. Muito, mas, muito grata, sabe. Aquela coisa que vem de dentro mesmo, estou aqui, estou respirando; parece que é coisa pequena, mas não é. Estou mais grata eu vejo também o tanto que Deus age na vida da gente. Acho que no final das contas a palavra que fica é a gratidão. Grata pelas pequenas coisas, porque coisas grandes acontecem também. O algo extraordinário, como eu disse, de Deus agir em muitos momentos, desses oito meses para cá passamos aperto e quando ficava mais apertado, aparecia a providência. É ver Deus agir”.

Ela volta a falar de seu bem maior, os filhos e como eles têm reagido desde o susto do incêndio. “Eles estão ansiosos para voltar para casa e algumas coisas vão ter que mudar, porque eles passaram por um trauma. Agora que estamos vendo que foi pesado, eles não gostam que eu saia de casa, por que eles se sentem inseguros. Isso mudou também, saio um pouquinho que for para ir no mercado, por exemplo, já ficam ansiosos. Dá uma impressão que algo ruim vai acontecer, então, isso mudou também. É muito ruim essa parte”.

Hoje, a casa segue em obras. A família ainda necessita de materiais para acabamento, como gesso. Mas, Paula acredita que é preciso agradecer a todas as pessoas que ajudaram e ainda têm ajudado. “São muitas pessoas, que conhecemos, que não conhecemos. Desde o dia do incêndio mesmo, eu não estava com cabeça para pensar em nada, a minha ficha nem tinha caído ainda e já tinham pessoas preocupadas, arrecadando coisas e ajudando, mandando mensagem para amigos, compartilhando e pedindo por mim, sendo que nem eu tinha pensado nisso”.

Essa corrente de solidariedade ultrapassou distâncias e fez esta família mais feliz. “Estávamos correndo atrás de coisas e pessoas que nunca me viram me ajudaram, pessoas da região, não só daqui de Bom Jesus, porque aqui é uma cidade muito pequena, às vezes a pessoa nunca me viu, mas sabe de quem sou filha, sabe aonde eu trabalhava. Além de Bom Jesus, que foi uma comunidade que abraçou a causa, que ajudou, rapidinho pessoas de outras cidades também, através de outros veículos de comunicação, tocou no coração delas e me ajudaram. Isso sim é uma coisa que nos deixa emocionados, impactados. É coisa de Deus também”.