Recomposição asfáltica na Avenida Catarina Cimini deixa trânsito interditado

CARATINGA- O trecho da Avenida Catarina Cimini, próximo a rotatória, foi interditado no sentido Centro – Santa Zita no início desta quarta-feira, para realização de obras de recomposição de um trecho da via.

Após a conclusão nesse sentido de trânsito também será realizada a interdição do trecho no sentido Santa Zita – Centro.

A Prefeitura de Caratinga orienta os condutores que utilizem vias alternativas para acesso ao Bairro Santa Zita. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos nesta sexta-feira (3).

Em agosto de 2022, a Prefeitura de Caratinga concluiu as obras de rotatória, sinalização, além de instalação de escultura na localidade.