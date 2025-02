Recolhida arma utilizada em crime de ameaça

SERICITA – No último sábado (22), a Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32 utilizado para ameaçar um jovem de 20 anos no bairro Chácara Velha, em Sericita. Três homens, de 37, 29 e 24 anos, foram identificados como autores do crime.

A vítima relatou que os autores o ameaçaram com a arma de fogo por tê-lo confundido com outra pessoa. Diante das informações, equipes policiais iniciaram diligências e localizaram um dos suspeitos em sua residência, onde foi apreendido um revólver calibre .32 com quatro munições intactas. Outro envolvido foi encontrado em via pública e preso.

O terceiro autor tentou fugir para a cidade de Caratinga em um táxi, mas foi interceptado após um cerco policial e preso.

Os suspeitos, juntamente com a arma e demais materiais apreendidos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

“Informações podem ser feitas pela comunidade no 190 telefone de emergência ou 181 disque denúncia unificado”, orienta a PM.