Recém-nascido de 600 gramas é transferido de avião para UTI Neonatal em BH após parto prematuro

CARANGOLA – Um recém-nascido de apenas 600 gramas foi transferido de forma urgente nesta terça-feira (08/04) em uma operação delicada conduzida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A criança, fruto de um parto prematuro de gêmeos com menos de seis meses de gestação, nasceu em Carangola, e precisou ser levada de avião até Belo Horizonte para receber cuidados especializados.

O bebê sofreu uma perfuração no sistema digestivo e seu estado de saúde exigiu transferência imediata para uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. A missão foi realizada pela aeronave Arcanjo dos Bombeiros, que decolou com destino a Manhuaçu para buscar o recém-nascido com o apoio de uma equipe médica da Secretaria de Estado de Saúde.

Segundo os militares do Corpo de Bombeiros de Manhuaçu, o bebê foi estabilizado com extremo cuidado e embarcado seguindo rigorosos protocolos de segurança para garantir sua sobrevivência durante o trajeto. O destino foi a Santa Casa de Belo Horizonte, onde o recém-nascido segue internado na UTI Neonatal.

A operação foi marcada por tensão e esperança. “São apenas 600 gramas de um guerreiro que luta pela vida. Nossa missão é dar todo o suporte possível para que ele tenha uma chance de se recuperar ao lado da família”, informou o Corpo de Bombeiros por meio de nota.

Familiares e profissionais envolvidos agora torcem pela recuperação do bebê, cuja história já inspira força e fé desde os primeiros minutos de vida

