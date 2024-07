Recém-nascida levada por médica de hospital de Uberlândia é encontrada em Goiás, e mulher é presa

A assessoria de imprensa da UFU informou que a mulher tomou posse como professora na área de clínica médica em maio deste ano. A instituição não informou, no entanto, se ela atuava, de fato, no hospital ou apenas dava aulas na universidade. Segundo a UFU, está sendo feita a “apuração de responsabilidade e todas as tratativas cabíveis serão tomadas”.

Bebê passou por exames

O delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, Marcos Tadeu de Brito Brandão, informou que a bebê passou por exames e será resgatada por uma equipe policial. “Não há qualquer sinal de maus-tratos”, acrescentou.

O delegado Carlos Fernandes, que apura o caso, afirmou que a mulher já é investigada por mandar matar uma farmacêutica em Uberlândia, em 2020.

Como crime ocorreu

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher se identificou como pediatra, entrou na maternidade e pegou a bebê, que tinha nascido havia apenas três horas. O pai da menina disse que, ao chegar ao local onde a criança estava, a médica disse que precisava levá-la para se alimentar, e não voltou mais.

O HC-UFU informou que iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e que está colaborando com as investigações. Veja a nota completa da instituição mais abaixo.

Ponto a ponto do vídeo

As imagens de câmeras de segurança da rua e de dentro do hospital registraram o crime.

Um dos vídeos indica que ela chegou de carro em frente ao HC-UFU, às 23h18.

Ela desce do veículo usando jaleco, touca, máscara, luvas de borracha e uma mochila amarela nas costas.

A mulher caminha até o hospital e retorna 37 minutos depois.

Às 23h55, a médica passa novamente pelas câmeras de monitoramento, já carregando a recém-nascida em um dos braços.

Ela entra pelo banco do motorista e sai logo em seguida.

Mulher conversou com pai da bebê

A bebê nasceu por volta das 20h, de parto cesárea. O pai, o motorista Édson Ferreira, contou como foi a ação da criminosa.

“Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite, disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que a minha menina não voltava, e aí percebemos que ela tinha sido levada”, contou.

De acordo com a PM, a mulher saiu da porta do hospital com a bebê dentro da mochila e fugiu em um carro vermelho.

O que diz o HC-UFU

“O HC-UFU informa que por volta da meia-noite uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá da Universidade, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino.

Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação.

O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”.

