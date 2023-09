Receita Federal realiza operação em Caratinga

CARATINGA – A Receita Federal, por meio da Divisão de Repressão e Combate ao Contrabando e Descaminho, realizou na manhã desta quarta-feira (20), uma operação na área comercial da cidade de Caratinga.

O foco da fiscalização foi o combate ao comércio de smartphones, trazidos do exterior de forma irregular, sem o recolhimento dos tributos nem registro na Anatel. “Na atividade de hoje (ontem), foram fiscalizadas três lojas, com apreensão calculada em cerca de quinhentos mil reais”, informou a Receita Federal.

Segundo a Receita Federal, as investigações visam desarticular o comércio que introduz no país aparelhos celulares e eletrônicos de origem estrangeira de forma irregular e os revende a preços mais baratos.

“Ao combater a entrada ilegal de mercadorias estrangeiras, a Receita Federal busca manter a concorrência leal e estimular o ambiente de negócios saudável no Brasil, protegendo o comércio, indústria nacional e a geração de empregos”, diz a nota emitida pela Receita Federal.