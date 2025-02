Realizado primeiro procedimento do novo serviço de hemodinâmica do Hospital Irmã Denise

O novo serviço de Hemodinâmica coloca a cidade de Caratinga no patamar dos grandes centros em atendimento à saúde

CARATINGA – O Hospital Irmã Denise, mantido pela Funec, realizou no último dia 21 de fevereiro, o primeiro procedimento do novo serviço de Hemodinâmica. Um homem de 43 anos, natural de Caratinga, deu entrada no hospital apresentando um quadro de infarto agudo do miocárdio. Imediatamente, ele foi encaminhado à sala de Hemodinâmica, onde foi submetido a uma angioplastia coronariana. Foi realizado o cateterismo e a colocação de um stent, dispositivo que desobstrui a artéria e reestabelece o fluxo sanguíneo.

Participaram do procedimento o cardiologista intervencionista, Alexandre de Andrade, a médica cardiologista Priscylla Aparecida, o enfermeiro chefe Fabiano Martins, além de técnicos e enfermeiros.

O procedimento teve a duração de 40 minutos, foi considerado um sucesso pela equipe de profissionais envolvidos na sua realização. O paciente foi encaminhado à unidade de tratamento intensivo, (UTI), onde recebeu o atendimento pós-operatório necessário para sua plena recuperação, quatro dias depois, recebeu alta hospitalar.

O cardiologista Alexandre destacou o empenho de toda a equipe na agilidade do processo e ressaltou o compromisso da direção da Funec e do Hospital Irmã Denise com a excelência dos serviços ofertados na área da saúde.

“Hoje foi um dia marcante para Hospital Irmã Denise, realizamos um procedimento de alta complexidade, uma angioplastia coronariana que consiste na desobstrução das artérias do coração. O paciente diagnosticado com infarto agudo do miocárdio foi prontamente atendido e tivemos sucesso na intervenção. Vale ressaltar a dedicação de todos os envolvidos, para que pudéssemos dar início aos atendimentos”.

Pacientes que antes eram encaminhados a outras cidades, hoje contam com um equipamento de última geração, espaços modernos e climatizados, uma estrutura diferenciada e uma equipe médica com treinamento especializado para realização de procedimentos cardiovasculares e neurológicos, sem precisar sair de Caratinga. André Vasconcelos, irmão do paciente, destacou a agilidade no atendimento. “Só tenho a agradecer a Deus e a toda equipe do Hospital Irmã Denise que rapidamente atendeu meu irmão. Ter esse serviço em Caratinga vai possibilitar que muitas vidas sejam salvas”.

Os métodos hemodinâmicos são grandes aliados para a cardiologia. Ao diagnosticar e localizar uma obstrução arterial por meio do cateterismo, por exemplo, é possível realizar rapidamente o procedimento mais adequado à situação clínica do paciente.

A rapidez entre o diagnóstico e o início do tratamento é um fator fundamental para a sobrevivência do paciente. Dessa forma, o hospital vai possibilitar procedimentos menos invasivos com recuperação rápida e menores riscos de complicações. Para o diretor-executivo da Funec, Sanderson Dutra, o novo serviço de Hemodinâmica do Hospital Irmã Denise é um marco para a saúde de Caratinga e região. “Estamos muito felizes em poder participar deste momento que ficará marcado na história do Hospital Irmã Denise e de Caratinga. Agradeço a equipe médica e a todos que contribuíram direta e indiretamente para tornar realidade esse sonho tão almejado que é a Hemodinâmica. O sucesso do primeiro procedimento reafirma o compromisso da Fundação Educacional de Caratinga através Hospital Irmã Denise, com a excelência na assistência à saúde. Ter esse serviço em Caratinga vai possibilitar que muitas vidas sejam salvas”.

