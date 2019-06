Reabertura do hospital depende de resposta do Estado

Projeto de junção dos centros obstétrico e cirúrgico já está concluído e será financiado com valor arrecadado de ação solidária. Agora, aguarda-se posicionamento sobre recurso pleiteado para custeio do hospital

CARATINGA- Uma grande mobilização pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Com esta proposta se formou o Grupo Amigos do Hospital, composto por padre Moacir Ramos Nogueira (provedor), pastor Elan Tebas, os vereadores Ronaldo da Milla e Rominho Costa, Manoel Predoso (Rotary Club Caratinga), Paulo Prata (Lions Clube Caratinga), Flávia Bastos (Rede de Ensino Doctum), Leonardo Diniz (Sicoob Saúde), Rodolfo Brandão (hospital) e Luciano Magela (Assembleia Legislativa de Minas Gerais).

Este grupo realizou na noite da última quinta-feira (13), a quarta reunião para tratar da situação do HNSA. Nesta data, somaram-se ainda a esta causa representantes das igrejas Casa da Bênção, El Shaddai, Batista Renascer (três templos), Adventista, Casa do Oleiro, 2ª Presbiteriana, Comunidade Águas Vivas, Assembleia de Deus e Batista Emanuel; da Diocese de Caratinga; e das entidades Rosas de Sarom, Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac), Lar dos Idosos Geraldo Sales, Associação de Amparo aos Doentes Mentais São João Batista (Asadom), Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (Apac Caratinga de Caratinga), Rotary Club Caratinga, Lions Clube Caratinga Centro, Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, Lions Clube Caratinga Itaúna, Superintendência de Ensino, Associação dos Servidores Públicos de Caratinga e Região (Assepucar), Rede Sustentabilidade, Partido dos Trabalhadores, assessores parlamentares e vereadores.

O grupo Amigos do Hospital é coordenado pelo pastor Elan Tebas. Ele afirma que participa como representante da Associação dos Pastores Evangélicos de Caratinga (Pastorear). “Ouvimos um pedido de socorro na primeira reunião, que culminou no fechamento do hospital. Infelizmente, o hospital vivenciava uma crise de credibilidade e falta de transparência, mas essa gestão nos parece interessada em ser transparente. E com base na necessidade e urgência da questão, estamos acreditando nisso. Para nós avançarmos é preciso realmente trabalhar a questão da credibilidade, isso se faz com presença, disposição de informações e há muito tempo eu não via uma entidade com tanta vontade ser transparente. A diocese de Caratinga está disposta a se abrir e se mostrou empenhada para abertura de sua prestação de contas”.

SITUAÇÃO DO HOSPITAL

Conforme explicado por padre Moacir durante a reunião, a situação de reabertura do hospital ainda segue indefinida, pois aguarda-se uma resposta do Estado em relação aos recursos pleiteados.

O provedor acredita que esse posicionamento aconteça até o dia 28 de junho e explica que a proposta de funcionamento trata de um cofinanciamento tripartite: municípios, Estado e União. “Todos os municípios são convocados por nós, feita a proposta de colaboração, com a contrapartida de cirurgias eletivas. O hospital está propondo x cirurgias para cada município, que entra com a participação per capita, o que seria em torno de R$ 500.000 com os 10 municípios que já aceitaram; nós estamos pedindo ao Estado que entre também com o cofinanciamento de R$ 500.000, o chamado recurso de incentivo. Do Governo Federal, o contrato é feito com o município de Caratinga, que faz o recurso com o hospital. O contrato antigo era R$ 680.000, agora no contrato novo passa para R$ 1.142.888,23. Ou seja, totalizando 2.142.888,23 o custeio mensal do hospital. Para ser um hospital porta aberta, 95 leitos, 10 leitos de UTI adulto e passa de seis leitos de UTI neonatal, para 10”, explica.

No entanto, de acordo com padre Moacir, caso o Estado diga que não tem condições de aportar R$ 500.000, o hospital precisará se adequar aos recursos, com um perfil de atendimento menor.

Para a reabertura, a intenção ainda é criar um Comitê Gestor, formado por representantes da sociedade, entidades e do Ministério Público. Esse grupo acompanhará todas as ações e as contas do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. “Esperamos da sociedade uma participação ativa e intensa. Vamos discutir com o grupo Amigos do Hospital e toda a sociedade, o que têm para oferecer ao hospital, que há 102 anos socorre a população. A participação da população é fundamental. O Comitê irá acompanhar a prestação de contas mensal do hospital, serviço prestado, recurso arrecadado e o que foi feito; além do Portal de Transparência do HNSA que está sendo implantado”.

Enquanto a situação de recursos está pendente, a diretoria administrativa tem trabalhado na estrutura necessária para receber os pacientes. Elevadores já foram instalados, está sendo realizada pintura dos corredores da maternidade e o projeto de junção do centro obstétrico com o centro cirúrgico do hospital já está concluído. “O centro cirúrgico sai do prédio antigo do hospital e vai para a maternidade, funcionando no mesmo local do centro obstétrico. Vamos precisar de R$ 26.000 para fazer a adaptação e vamos usar o recurso da Segunda Cavalgada do Bem. Abrir o hospital com um bloco cirúrgico novo e bem preparado para atender a todos. Já conseguimos os construtores que nos entregarão a obra em 10 dias, serão quatro grandes salas cirúrgicas, uma grande sala para cirurgia de vídeo, uma outra sala e duas salas para cesárea, caso seja preciso mais a sala de parto normal. Funcionando tudo em lugar só, isso facilita, economiza muito para o hospital. Vamos montar um novo Centro Cirúrgico, se Deus quiser”, frisa padre Moacir.

A próxima reunião para tratar do hospital está agendada para o dia 3 de julho, às 19h30, na sede do Lions Clube Caratinga Centro, situada à Praça da Estação. Toda a sociedade é convidada a participar e se envolver com as questões relacionadas ao futuro do HNSA.