Raul Soares contrata seguranças para escolas municipais

A Secretaria de Educação de Raul Soares está realizando ações para garantir maior segurança e tranquilidade aos alunos, professores, comunidade escolar, pais e população raul-soarense no ambiente escolar. Foram contratadas equipes de segurança para atenderem nas escolas municipais da sede do município, além de monitoramento em tempo real com câmeras de vigilância em todas as escolas municipais de Raul Soares.

Outras medidas como manter os portões das escolas fechados, orientação aos profissionais da educação e rondas policiais nas áreas próximas às escolas já estão sendo executadas.