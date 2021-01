Rapaz morre em acidente na BR-381

Ele saiu de Imbé de Minas e seguia para Belo Horizonte

NOVA ERA – O jovem Vinícius Batista de Oliveira, 24 anos, morreu em um acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (5) no KM 322 da BR-381, em Nova Era. Ele dirigia um Honda Civic que colidiu contra uma carreta. Vinícius havia saído de Imbé de Minas e seguia para Belo Horizonte.

A suspeita inicial da Polícia Rodoviária Federal é que o Civic tenha rodado ao sair de uma curva, e atingiu o veículo de carga que seguia no sentido contrário. Uma passageira, de 27 anos, foi socorrida com vida.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e após colher informações que possam apontar as causas do acidente, liberou a remoção do corpo que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em João Monlevade.

