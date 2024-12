Rapaz flagrado com crack e arma no Engenho da Serra

MANHUAÇU – No último sábado (14), um jovem foi flagrado com droga e armas pela Polícia Militar em ocorrência registrada no bairro Engenho da Serra, em Manhuaçu.

Durante patrulhamento pelo bairro Engenho da Serra, as equipes Tático Móvel e Ronda Ostensiva com Cães (ROCCA) realizaram abordagem a indivíduos contumazes na prática de delitos que se encontravam em um bar. Durante as buscas foi localizado na cintura do autor, um revólver calibre 38 com seis munições, além de nove porções de crack.

Na residência do autor foram localizadas mais duas munições calibre 38. Diante dos fatos o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com todo o material que foi apreendido.