RANKING DO AGRO Índice de Desenvolvimento da Agropecuária Municipal aponta Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas e São Domingos das Dores como mais bem posicionados na região

DA REDAÇÃO- A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) elaborou o Índice de Desenvolvimento da Agropecuária Municipal (Idam) para apoiar os gestores em como planejar e organizar as ações municipais de incentivo ao desenvolvimento da produção rural. O Idam é uma ferramenta para avaliação da atividade agropecuária na economia municipal, visando ao desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores para medir o grau do desenvolvimento das atividades ligadas ao campo. Na região, os municípios mais bem posicionados foram Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas e São Domingos das Dores.

O ESTUDO

“O agronegócio brasileiro consolidou-se nos últimos anos como um importante motor da economia, representando 23% do Produto Interno Bruto (PIB), além de garantir a balança comercial positiva. No ano de 2021, o valor bruto da produção agropecuária foi de aproximadamente R$ 1,12 trilhão, gerando renda e movimentando o comércio nos Municípios. O papel promotor econômico da agricultura nos Municípios brasileiros, em especial nos de pequeno porte, deve ser acompanhado e apoiado pela gestão municipal, objetivando a geração de empregos e o incremento na arrecadação”, destaca o estudo.

Na composição do Idam, foram levantados dados municipais com divulgação anual. Com o objetivo de permitir acompanhar ao longo do tempo a atividade rural dos municípios, os dados foram distribuídos dentro das quatro dimensões do índice, sendo o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), Empresas total (MTP), Emprego total (MTP), Crédito Rural (Bacen), Produto Interno Bruto (IBGE), VPA – Valor da Produção (Animal+ Aquicultura+ Temporária+ Permanente+ Silvicultura+ Extração Vegetal) (IBGE), área (IBGE). Área plantada (Temporária+ Permanente), Lavoura (Temporária+ Permanente) e número de estabelecimentos.

Para o cálculo do Idam, os municípios foram avaliados por scores para cada um dos indicadores, compreendidos entre zero e um, que determinam o desempenho da localidade no ano diante dos demais municípios brasileiros. Como resultado, foi possível ordenar os municípios de forma que aqueles com Idam mais próximo de 1 (apresentam maior atividade agropecuária; enquanto um Idam mais próximo de 0 indica uma baixa atividade rural.

RESULTADOS

O índice apresentado tem como principal inovação a inclusão de dimensões como a arrecadação, a contratação de crédito e a geração de emprego, quando geralmente os Municípios do agronegócio são classificados, levando apenas em consideração os Valores Brutos da Produção com base na Produção Agrícola Municipal (PAM/IBGE). O Idam de 2022 é baseado em dados municipais do ano de 2019.

Na região, segundo o ranking, Piedade de Caratinga está mais bem posicionada com índice de 0,5197 (1713°). Caratinga aparece na posição de 3313 com índice de 0,3386. Confira a tabela completa: