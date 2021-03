Novo álbum do músico caratinguense Nathan Vieira estreia como vídeo-documentário

CARATINGA- O Projeto Raízes do músico Nathan Vieira é um resgate de composições de caratinguenses que fizeram parte do que foi cantado na cidade desde os anos 60 e, em sua maioria, nunca tinham sido registradas profissionalmente.

Segundo Nathan Vieira, a “homenagem com essas releituras modernas é para autores como Ronaldinho Calazans, que dá nome ao coreto da nossa praça, Gilson Reis da Banda Geniais, Kelly Thomaz, que descreve lindamente o jardim das palmeiras, Claudio Soulei que emprestou sua canção pra Banda Mil fazer seu disco nos anos 90, passando por Cabeto Carli e os irmãos Flávio e Manoel Boca e dentre tantos outros, ainda uma canção autoral instrumental”.

“Pra mim é uma alegria poder produzir esse material, e uma surpresa ao mesmo tempo. Alegria, pois essas canções me tocam desde que as conheci e fico honrado em poder registrar algo que poderia se perder no tempo e na história. Mas, a surpresa foi ver que o que eu tinha imaginado inicialmente cresceu e muito! Quando fui conversar com os autores para pedir as autorizações para gravar, eu aproveitei e levei uma filmadora para bater um papo. Esse bate-papo informal se tornou um documentário riquíssimo com um recorte importante da história da música em Caratinga, desde os tempos dos importantes festivais de música até os dias de hoje. Isso pra mim é muito gratificante, porque realmente é uma forma de contribuir com as gerações futuras e manter viva a memória e o pertencimento da nossa cultura”, afirma Nathan Vieira.

As gravações arranjos, produção e mixagem foram feitas totalmente em Caratinga e com músicos da cidade, no Studio Kafofo dos Beiçudos, usando o que há de mais contemporâneo em produção musical, resultando em um trabalho de excelência no produto final apresentado. E ainda a chancela do selo Jararaca Records, da revista Jararaca Alegre, que foi responsável por todo o layout gráfico do disco que será lançado posteriormente.

O documentário apresenta um show com essas canções gravado no Casarão das Artes, com as músicas intercaladas a depoimentos dos autores, que contam um pouco do contexto em que as obras foram produzidas.

O vídeo-documentário completo, com o show e os depoimentos estreia no domingo, 04 de abril às 17 horas no canal do youtube do artista: www.youtube.com/nathanvieira_oficial.

Este projeto foi patrocinado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc – LEI Nº 14.017, de 29 de junho de 2020. E conta com o apoio cultural do Centro Cultural Casarão das Artes e Doctum TV.