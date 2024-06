RAIO-X DE CARATINGA

Chefe da agência de Caratinga Joelson de Carvalho, apresenta dados da cidade que completa 176 anos

CARATINGA – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE se constitui no principal provedor de dados e informações do país, que atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. E justamente esse trabalho feito pelo IBGE que permite que os gestores saibam o raio-X dos municípios brasileiros.

Esse levantamento de dados é fundamental para as políticas públicas. Para garantir a igualdade de acesso, o IBGE atua em duas vertentes principais. Uma delas está voltada, diretamente, para os procedimentos de divulgação ao público e a outra é relativa aos procedimentos adotados no processo de produção dos resultados das informações de natureza estatística.

E para falar sobre este trabalho do IBGE em Caratinga, o DIÁRIO entrevistou o chefe da agência de Caratinga Joelson de Carvalho. Que foi categórico em afirmar: “uma sociedade que conhece a si mesma pode executar, com eficácia, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro”.

Qual o papel do censo demográfico para as políticas públicas?

O Censo Demográfico cobre todo o território nacional, produzindo um retrato do país. Para isso, usa o município como sua área de coleta. Neste sentido, o Censo é capaz de produzir informações importantes a nível municipal, como: qual o tamanho da população, em que condições vive, como se distribui no seu território, qual o nível de escolaridade, quais as condições de emprego e renda, entre outras questões. São informações fundamentais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada. Além disso, uma sociedade que conhece a si mesma pode executar, com eficácia, ações imediatas e planejar com segurança o seu futuro.

Em muitas cidades, têm se observado a queda populacional no censo, um movimento demográfico caracterizado pela reacomodação da população. Isso também é observado em Caratinga?

Sim. Em 2000, o Censo apontou uma população de 77.789 pessoas em Caratinga. Em 2010, foram 85.239. As estimativas, tanto nacional quanto do estado de Minas Gerais, projetaram um crescimento que não foi comprovado nos trabalhos de campo. O mesmo aconteceu com vários municípios. O Censo 2022 apurou para Caratinga uma população de 87.360 habitantes. Encontramos 43.134 domicílios, sendo 32.668 ocupados. A média moradores por domicílio ficou em 2,65, bem próxima à do Estado (2,71) e à do Brasil (2,79). Se levarmos em conta que a média de moradores passou de 4,33 no Censo de 1991 para 3,69 em 2000 e 3,17 em 2010, podemos verificar que as famílias estão tendo cada vez menos filhos e ficando cada vez menores. Então, a diminuição da população tende a acontecer, já que muitas vezes o saldo entre nascimentos e óbitos não compensa o que se perde via migração. Provavelmente, com uma melhor disseminação de informações devido ao acesso à tecnologia, essa transformação social esteja acontecendo mais rapidamente do que esperávamos.

Se tratando da zona rural de Caratinga, qual a área mais populosa e a menos populosa, conforme dados atualizados?

Dos 87.360 habitantes de Caratinga, 66.467 pessoas estão no distrito sede, o que corresponde a 76% da população. O distrito com maior população fora da sede do município é Santa Luzia de Caratinga, com 2.730 pessoas. Dom Lara é o menor distrito em população com 976 pessoas.

Na questão de domicílios, qual a situação do município de Caratinga, conforme o último censo?

Houve um aumento de 35% no número de domicílios em relação ao último censo. Em 2022, encontramos 43.134 domicílios, sendo que deste apenas 32.668 estavam ocupados, o que corresponde a dizer que 24% dos domicílios estavam vagos ou eram usados apenas ocasionalmente. Do total de domicílios, 70% eram casas e 30% apartamentos. Praticamente 100% da população possui banheiro de uso exclusivo, sendo que 79% é abastecida por água proveniente da rede geral e 77% tem conexão com a rede de esgoto. Já a coleta de lixo atende a 89% das residências.

De forma geral, como foi a produtividade do trabalho do censo em Caratinga?

O Censo Demográfico 2022 foi muito atípico. Primeiramente, foi adiado em 2020, devido à pandemia. Depois, o orçamento de 3,4 bilhões foi reduzido para 2,3 bilhões, o que refletiu em baixa remuneração aos recenseadores. Por fim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Censo Demográfico deveria ser realizado em 2022 após o Ministério da Economia informar que não seria realizado por falta de orçamento. Some-se a isto o fato de termos trabalhado em ano eleitoral e com uma dificuldade geral de se conseguir mão de obra, inclusive na iniciativa privada. De qualquer forma, o IBGE conseguiu concluir os trabalhos, embora tenha gastado muito mais tempo do que o esperado, entrando no ano de 2023 ainda em coleta.