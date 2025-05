Rafael Tobias faz balanço de competições e projeta grandes desafios

DA REDAÇÃO- O atleta caratinguense Rafael Tobias tem se destacado no cenário das corridas de rua. Com um início de temporada intenso, ele já acumula importantes resultados em 2025, além de projetar novos desafios e buscar apoio para continuar representando Caratinga nas principais provas do país.

No dia 6 de abril, Rafael brilhou na primeira etapa do Circuito Grupo Central, realizada em Timóteo. Ele foi campeão nos 10 km com o tempo de 31 minutos e 16 segundos, estabelecendo o novo recorde da prova. A largada aconteceu às 8h, na Praça 1º de Maio, e contou com a participação de cerca de 500 atletas. Esse resultado também garantiu ao atleta o índice para largar no pelotão de elite da 10k SP Challenge, marcada para 1º de junho, em São Paulo.

Já no dia 12 de abril, Rafael participou da 1ª edição da H2 Running, realizada pela H2 Team, em Ponte Nova. Com um percurso de 4,8 km, ele concluiu a prova em 15 minutos e 4 segundos, conquistando a quinta colocação geral entre cerca de 500 atletas vindos de cidades como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ponte Nova, Marinha do Rio de Janeiro, entre outras.

Na Corrida Rústica do Trabalhador, em Teófilo Otoni, realizada em 1º de maio, Rafael também teve um excelente desempenho. Ele completou os 7,5 km em 23 minutos e 27 segundos, apenas dois segundos atrás do vencedor, um atleta do Mato Grosso. A competição reuniu cerca de 1.500 corredores, com representantes de vários estados, incluindo Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais.

O histórico de conquistas de Rafael inclui ainda o segundo lugar na etapa de Vitória (ES) do circuito de Corridas da Caixa Econômica Federal, em dezembro de 2024, onde ficou entre os melhores da categoria elite.

Com o bom momento vivido nas pistas, Rafael Tobias foca agora na conquista do índice para o Troféu Brasil de Atletismo, principal competição do esporte no país. A seletiva acontecerá em Belo Horizonte, no dia 17 de maio.

“Minha meta é representar Caratinga no Troféu Brasil em julho. Estou treinando forte e vou em busca desse índice em Belo Horizonte. Também já estou inscrito na 10k SP Challenge, em São Paulo, onde buscarei o tempo necessário para largar na elite da São Silvestre. Porém, ainda preciso de patrocinadores”, reforça Rafael.

Além da 10k SP Challenge e do Troféu Brasil, o atleta pretende disputar outras provas importantes ao longo do ano, como a Volta da Pampulha e as 10 Milhas Garoto, ambas com grande prestígio no cenário nacional. Ele ainda planeja participar de corridas regionais na distância de 10 km, visando manter o ritmo competitivo e melhorar suas marcas.

Rafael contou com apoio do Programa Bolsa Atleta Caratinga até 2023 e espera retomar a parceria. “Foi importante para obter bons resultados naquele ano e espero contar com a parceria este ano, para que eu possa representar a cidade nas competições nacionais e também nas de nível internacional, buscando obter índices cada vez melhores”, ressalta.

Atualmente, Rafael conta com o apoio das empresas Alquimia da Saúde e Sobre Rodas Esportes e Bicicletas, que contribuem com suplementação e parte das despesas de viagem. No entanto, ele ainda busca novos patrocinadores para garantir sua presença nas principais provas do calendário.