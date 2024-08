RAFAEL TOBIAS DE VOLTA

Conhecido pelo destaque no atletismo, ele pretende retornar à elite nacional de corridas de rua

CARATINGA – Conhecido pela sua atuação e destaque no atletismo, o caratinguense Rafael Tobias foca em retornar à elite nacional de corridas de rua. O atleta, que se dedicou por um período aos estudos, retorna às competições com animação para seguir representando a cidade no esporte.

Em 2024, Rafael abriu a temporada de competições no mês de maio, com a Corrida Contra Pólio, realizada na cidade de Ipatinga. O resultado foi 3° lugar geral.

Em seguida, participou da 12ª Corrida Rústica Circuito Saúde Teófilo Otoni. Com homologação pela Federação Mineira de Atletismo, a corrida teve largada e chegada em frente à Praça Tiradentes no dia 14 de julho. Rafael conquistou o 3° lugar na disputa dos 10 km geral masculino.

No dia 28 de julho, pela Corrida da Polícia Militar, na cidade de Governador Valadares, Rafael Tobias concluiu o percurso de 6 km em 2° geral, com uma diferença de apenas seis segundos para o primeiro colocado, que nos metros finais assumiu a liderança.

Rafael destaca que no ano de 2023 contou com patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga, Sorvetes Boachá e da Academia Top Fitness.

Ele já se prepara para as próximas competições que pretende participar, como o Circuito Caixa e a Cop Big Mais. “Pretendo voltar à elite nacional de corridas de ruas e ano que vem participar de provas oficiais, disputando na categoria elite, como o troféu Brasil de Atletismo”, destaca.

Para as empresas que desejam apoiar Rafael Tobias neste retorno ao esporte em Caratinga, podem entrar em contato com o atleta através do Instagram @raffaeltobias_2.