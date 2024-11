Rafael Gripp lança e-book e minicurso “Desvendando a Política”

Obra do cientista político conta com 17 capítulos para compreender o poder e a sociedade. Lançamento ocorre nesta segunda-feira (25) na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA – Na próxima segunda-feira (25), o cientista político Rafael Gripp lança o e-book “Desvendando a Política”, acompanhado de um minicurso exclusivo. Composto por 17 capítulos, o material oferece uma abordagem profunda e prática sobre os fundamentos da política, explorando conceitos essenciais para entender como o poder é exercido e como ele afeta o dia a dia da sociedade.

Um guia completo para desmistificar a política

Conforme o cientista político, o e-book foi desenvolvido para descomplicar temas complexos, como soberania, sistemas eleitorais, governança democrática e a influência de grandes fundações internacionais nas decisões políticas. Em cada capítulo, o leitor é convidado a refletir sobre o papel do Estado, as ideologias que moldam o cenário global e as estratégias usadas para influenciar políticas públicas.

O minicurso, por sua vez, é uma extensão do e-book, trazendo aulas práticas e reflexivas que complementam o conteúdo. Rafael Gripp destaca: “Com o e-book e o minicurso, meu objetivo é empoderar o leitor, fornecendo ferramentas para que ele possa participar ativamente do debate político, desvendando as narrativas e compreendendo o que está em jogo de verdade.”

Temas abordados no e-book incluem:

Fundamentos da Política e do Poder

Soberania e Legitimidade no Estado Moderno

Sistemas Eleitorais e Representatividade

Educação Política e Transparência

O Papel das Fundações Internacionais na Política Global

O Resgate da Alta Cultura como Ferramenta de Transformação Social

Para quem é o e-book e minicurso?

Rafael Gripp explica que ‘Desvendando a Política’ é ideal para estudantes, líderes comunitários, profissionais de diversas áreas e todos aqueles que desejam desenvolver uma compreensão mais crítica sobre política. “O conteúdo foi pensado para quem quer ir além das opiniões prontas e participar de debates políticos com propriedade e conhecimento”.

Data de lançamento e como acessar

O lançamento oficial do e-book e do minicurso será no dia 25 de novembro e estarão disponíveis em plataformas digitais. Mais detalhes e atualizações podem ser acompanhados pelo Instagram oficial de Rafael Gripp, @faelgripp.

