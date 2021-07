Rafa recebe o remédio mais caro do mundo

DA REDAÇÃO- 21 de julho de 2021. Esta data vai ficar marcada para Adriano Euzébio Pelincari e Elaine Gonçalves da Silva Pelincari e o filho Rafael Gonçalves Pelincari. Após sete meses de campanha, Rafa, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME), uma doença rara, recebeu a dose única do medicamento considerado o mais caro do mundo, que custou R$ 12 milhões.

A medicação ocorreu por volta das 19h desta quarta-feira (21), no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo. Adriano fez questão de falar sobre a chegada deste momento tão esperado. “O tão sonhado Dia Z chegou, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos segurou, nos deu muita força para chegar até aqui, a cada um que acreditou, comprou nossa luta e abraçou nosso filho. É como se estivesse nascendo novamente”. Um momento de muita emoção para toda nossa família, Deus sabe o quanto lutamos, mas, se fosse necessário faríamos tudo de novo”.

Adriano ainda fez questão de lembrar a luta para que o filho conquistasse na Justiça o medicamento Zolgensma, situação vivenciada por outras famílias pelo País. “Como pai do Rafa, junto com a Elaine, que é a mãe, desejamos que todos os pais, mães, que sofrem com os filhinhos com essa doença, qualquer doença rara, consigam, em nome do Senhor, fazer esse tratamento, essa vitória, porque não é fácil. São caminhos espinhosos, de muita luta, mas, sabíamos que ia ser feito. Essa fé nunca nos abandonou. Estamos conseguindo fazer a infusão desse medicamento, esse outro passo tão difícil. Estamos muito felizes e agradecidos a cada um. Obrigado a todos”.