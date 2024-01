R$ 70.000 serão distribuídos através do Programa Bolsa Atleta 2024

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes lança nessa terça-feira (16), o edital para seleção de atletas e equipes de alto rendimento relativo ao Programa Bolsa Atleta Caratinga.

O Programa Bolsa Atleta foi instituído no município no ano de 2011 tendo seu primeiro edital lançado em 2012, sendo precursor entre os municípios mineiros a desenvolver tal política esportiva. Em 2024, serão R$ 70.000 repassados através de 25 bolsas esportivas com o objetivo de fomentar a participação dos atletas e equipes caratinguenses em competições esportivas a nível estadual, nacional e internacional.

“É importante frisar que o Bolsa Atleta Municipal é um programa voltado ao esporte de alto rendimento. Ou seja, para atletas que já possuem uma trajetória esportiva comprovada através de resultados relevantes, com participação em competições de alto nível técnico em sua modalidade. O Programa é custeado com recursos próprios do município de Caratinga, não havendo qualquer ligação com os programas a nível estadual e federal”, ressalta Leandro Viana, presidente do Conselho Municipal de Esportes e Lazer, órgão responsável pelos processos de avaliação e seleção dos contemplados.

Para participar da seleção, os atletas e equipes interessados em pleitear as bolsas deverão seguir as instruções do Edital 2024, que está disponível no site www.caratinga.mg.gov.br ou na sede da Superintendência de Cultura e Esportes localizada na Praça Cesário Alvim nº 11 – 3º andar, Centro (em cima do antigo Psiu).

O cadastro deverá ser realizado até o dia 16 de fevereiro. O resultado do pleito será publicado no dia 8 de março, no Diário Oficial do município de Caratinga.