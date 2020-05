R$ 36 MIL NA SACOLA

PM intercepta adolescente que estava indo comprar drogas em Belo Horizonte

SANTANA DO PARAÍSO/CARATINGA – Um menor, 16 anos, residente em Caratinga, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (29/04) em abordagem ocorrida na BR-458, distrito Aeroporto, pertencente ao município de Santana do Paraíso, mas localizado na chegada de Ipatinga. Durante a abordagem os militares apreenderam mais de 36 mil reais e o adolescente confirmou que estaria indo até Belo Horizonte comprar barras de maconha.

Uma guarnição fazia operação de trânsito, quando fez a abordagem a um Chevrolet Classic e constatado que se tratava de carro de aplicativo. No decorrer das buscas no automóvel, os policiais encontraram no assoalho, atrás do banco do passageiro, uma sacola com uma grande quantidade de dinheiro, que o passageiro, um adolescente, assumiu a propriedade.

Segundo a PM, o menor relatou aos militares que na sacola continha a quantia de R$ 36 mil. Com o apoio do 62º BPM foi realizado contato na residência do menor, em Caratinga, e durante buscas em seu quarto, foi encontrada uma pedra grande de crack, além de uma porção de maconha, 18 pedras de crack e mais porções de cocaína.

O adolescente ao saber da droga localizada em sua casa assumiu a propriedade desses entorpecentes e ainda confessou que deslocaria até a capital mineira e que a quantia levada era para pagar 25 barras de maconha e que ele já tinha vários pedidos.

O menor foi apreendido e levado para delegacia de Polícia Civil.