Quinta edição do Projeto Nossos Centenários da FUNEC tem 34 homenageados de Caratinga e região

CARATINGA – No último sábado (5), foi realizada a cerimônia de premiação da quinta edição do projeto “Nossos Centenários”, no auditório do Centro Universitário de Caratinga (UNEC). A iniciativa da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) tem como objetivo homenagear a população da cidade e região que tenha cem anos de idade, ou mais. A cerimônia é um marco na ação que na realidade é realizada o ano todo em parceria com o CASU – Hospital Irmã Denise que garante uma assistência especial para os cuidados com a saúde dos centenários.

Além das homenagens, o evento marca também a importância dessas pessoas para a construção da história da cidade e região, e a relevância da história de cada um em particular. O papel da família também se faz fundamental para a participação dos centenários na premiação, incentivando e reconhecendo no seu familiar um importante pilar do presente.

Nesta edição foram 34 homenageados, e a cerimônia contou com a presença de 23 deles, alguns não puderam comparecer, mas justificaram a sua ausência agradecendo a homenagem. O professor Antônio Fonseca, diretor executivo da FUNEC, considera a cerimônia um momento muito especial. “Quando surgiu essa ideia, nós a abraçamos exatamente porque sentimos que seria um momento muito especial de reunir aqui no Centro Universitário de Caratinga e através da Fundação Educacional de Caratinga esse grupo de pessoas que viveram mais que a grande parte da população. Eles foram escolhidos por Deus para viver mais, temos alguns com 115 e outros que acabaram de completar os 100 anos de idade, mas o importante disso é ver o exemplo dessas pessoas, para que nós possamos entender que se pode viver mais, desde que siga o exemplo deste grupo de pessoas”.

Entre os homenageados estão as senhoras Josina Mendes, de Caratinga, e Castorina Ferreira da Silva, de Ubaporanga, ambas com 115 anos de vida são as mais experientes do grupo. E a experiência de vida e o exemplo, são os fatores que o professor Antônio Fonseca considera mais importantes desta inciativa. “Eu conheço muitos deles pessoalmente, e sabemos que muitos levaram uma vida rural, de trabalho, de algumas faltas, mas sabendo viver sem os exageros e evitando coisas que poderiam ter lhes tirado a vida mais cedo. Nós queremos desejar a esses centenários mais vida, que possam estar conosco no ano que vem e nos outros anos e que continuem dando esse exemplo de vida para todos nós”, destaca o professor.

Uma novidade desta edição foi a entrega da medalha do Mérito Centenário “Francisco Caetano da Silva”, que a partir deste ano fará parte da cerimônia. A medalha foi instituída pelo Conselho Diretor da FUNEC e idealizada pelo membro do conselho, Humberto Luiz Salustiano Costa. O professor e deputado Estadual, Irineu Inácio da Silva, agradece em nome da família a homenagem realizada ao seu pai. “Eu quero cumprimentar o conselho diretor da FUNEC e dizer da alegria da família em ter esse reconhecimento essa gratidão da Universidade e da Fundação em não só entregar a medalha, mas em colocar o nome do meu pai nessa medalha. Isso para nós é um reconhecimento de tudo aquilo que ele foi enquanto homem, enquanto cidadão, enquanto pai, e enquanto amigo. Eu quero agradecer e reconhecer o trabalho desta instituição que nós temos como uma das melhores do estado, e queremos que realmente o UNEC faça a diferença aqui na nossa cidade”, agradece o professor Irineu.

O reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca homenageou também com a medalha “Francisco Caetano da Silva” a presidente da FUNEC, Miriam Mangelli, o deputado estadual, Irineu Inácio da Silva e o mentor da Medalha, Humberto Luiz Salustiano Costa. E para a próxima edição o desejo é contar com a presença dos homenageados com toda a energia, vitalidade e longevidade. “Temos certeza que eles vão continuar com essa vida simples que eles têm, de um modo geral, mas essa vida feliz, pois são pessoas que creem em Deus, e que dão exemplo de família. A Fundação fica muito feliz de poder estar mais uma vez com esses centenários e poder perceber a alegria deles em estar aqui participando conosco”, finaliza o professor Antônio Fonseca.

OS HOMENAGEADOS

Adelaide Maria Batista – 102 anos

Alzira de Lima Lourenço – 106 anos

Castorina Ferreira da Silva – 104 anos

Conceição Aparecida Mendes – 100 anos

Cloves Gomes da Silva – 100 anos

Cyro do Val – 100 anos

Dilce Morlinari Gomes – 104 anos

Dominica de Alcântara Lopes – 104 anos

Efigênia Godinho Filipe – 109 anos

Elizia Augusta Soares – 100 anos

Maria Lopes – 102 anos

Francisca Bárbara de Faria – 101 anos

Irinia Raimunda Cota – 100 anos

João Honorado dos Reis – 101 anos

João Raimundo Pereira – 110 anos

Josina Mendes – 115 anos

José João de Oliveira – 103 anos

José Marques Campos – 100 anos

José Pereira Filho – 101 anos

José Rogério da Fonseca – 104 anos

Luzia Ferreira dos Santos – 100 anos

Luzia Maria Coelho – 102 anos

Maria Alves Ribeiro – 102 anos

Maria Honorata Lopes – 100 anos

Maria Joana Paulina – 100 anos

Moacir Ferreira Barreto – 106 anos

Manoel Ferreira de Freitas – 101 anos

Maria Iraci Lopes Ferreira – 106 anos

Natalina Maria de Melo – 101 anos

Odiel Maria de Jesus – 109 anos

Olga Bracks Mendes – 101 anos

Olinda Maria de Sales – 102 anos

Placidina Laureana – 101 anos

Torgamindo da República – 107 anos