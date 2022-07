Quero ter uma casinha para esconder do sereno” Conheça a história de seu Nelim, um dos retratados em mostra fotográfica sobre a população em situação de rua

CARATINGA- “Nós também temos histórias”. O “nós” se refere às pessoas em situação de rua e o “também” remete ao preconceito enfrentado por essa população que tem a suas vivências, experiências e sonhos, mas, isso muitas vezes passa despercebido. O convite olhar mais sensível e empática a essas pessoas se dá por meio de uma mostra fotográfica que está disponível no coreto da Praça Cesário Alvim.

Um grupo de voluntários conversou com pessoas em situação de rua, colheu depoimentos e as fotografou. O resultado traz imagens fortes em painéis fotográficos e relatos surpreendentes. Em um QR Code, acesso a relatos de cada participante.

A reportagem esteve na exposição e foi recepcionada por um deles. Nelim de Souza Martins, 54 anos, em situação de rua, que de imediato apontou para uma fotografia e disse: “Aquele sou eu”.

Ao DIÁRIO, ele relatou um pouco sobre sua trajetória. “Eu era aposentado, casado há 17 anos e divorciei, deu um desacerto e vim para a rua. Mas, agradeço a Deus também, porque esse projeto que a doutora Flávia Alves (voluntária) está apresentando para nós é um sinal que tudo vai dar certo, que a gente pode sair da rua”.

Seu Nelim conta que a vida nas ruas é muito difícil, encarando o medo e as reações da sociedade. E ele tem esperança de mudar os rumos da sua história e recomeçar. “É muito preconceito, violência. Tem gente que se acostuma a ficar na rua, que adapta a ficar na rua. Eu não, eu tenho que trabalhar, tenho que ter meu dinheiro. Estou doido para sair da rua. Louvo e tenho fé em Deus que vou sair da rua. Quero ter uma casinha para esconder do sereno, assim como todos têm vontade. Todo mundo tem sonhos, rua é só Jesus, mas, Deus vai nos abençoar e abençoar quem está com a gente nessa luta”.

Mostrando mais uma vez o orgulho de ser retratado no projeto e a alegria da iniciativa, seu Nelim se ofereceu para ser voluntário na Mostra Fotográfica. Ele dedica um período do dia a receber os visitantes, apresentar a exposição e colher as assinaturas daqueles que passaram por lá. No momento em que a reportagem esteve no local, na tarde desta terça-feira (12), mais de 200 pessoas já haviam visitado o espaço.

A exposição segue até o dia 23 de julho no coreto. Em seguida, de forma itinerante, será encaminhada para a Praça da Estação e outras localidades de Caratinga. Nesta reportagem, você confere o relato completo de seu Nelim, apresentado pelo projeto.