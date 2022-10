QUEM VAI GANHAR AS ELEIÇÕES? Lula e Bolsonaro protagonizam dia decisivo para o Brasil

DA REDAÇÃO- Em meio à bastante polarização, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro protagonizam neste 30 de outubro de 2022 um dia decisivo para o Brasil.

No primeiro turno, o ex-presidente Lula teve 57,2 milhões de votos (48,43%), ante 51 milhões (43,20%) recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Lula obteve vantagem nos Nordeste, enquanto Bolsonaro liderou em todo o Centro-Oeste. O candidato do PT venceu em 14 estados e o do PL em 12, além do Distrito Federal.

Em Minas Gerais, estado considerado como o que define as eleições no País, já que desde 1989, todos os presidentes eleitos no Brasil ganharam no Estado, Lula venceu no primeiro turno, obtendo 48,29% dos votos. Bolsonaro conquistou 43,60%.

Nesta campanha do segundo turno, os dois candidatos concentraram esforços em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, com 16,2 milhões de eleitores.

REGIÃO

No primeiro turno de 2022, Bolsonaro manteve o favoritismo em Caratinga, Inhapim, Piedade de Caratinga, São Domingos das Dores e Ubaporanga, mas perdeu espaço para Lula em Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre. Em Santa Rita, foi registrado quase um empate: Lula obteve 2.045 votos (47,13%) e Bolsonaro 2.040 (47,02%).

Assim como em 2018, o PT repetiu a preferência dos eleitores, dessa vez com Lula, nas cidades de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Imbé de Minas e Pingo-d’Água. Em Bom Jesus do Galho e Imbé de Minas, os prefeitos Aníbal Borges e João Batista da Cruz, o “Batista do Sindicato” são petistas.

Na cidade de Caratinga, Bolsonaro obteve 48,26% dos votos para a Presidência (22.135 votos), enquanto Lula foi a escolha de 45,26% dos eleitores (20.