Quem eram as vítimas que morreram no submarino que implodiu durante passeio para ver destroços do Titanic

A empresa OceanGate confirmou nesta quinta-feira (22) que os cinco tripulantes do submarino que estava em uma expedição turística para ver os destroços do Titanic morreram. O submersível sumiu no domingo (18) e os destroços foram encontrados nesta quinta. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o veículo explodiu.

Eles eram:

Shahzada Dawood, empresário paquistanês;

Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês;

Hamish Harding, um bilionário empresário e explorador britânico;

Paul-Henry Nargeolet, também estaria no submarino, segundo o “The Guardian” e a BBC;

Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate.

Quem eram os passageiros

Stockton Rush é o diretor-executivo e co-fundador da OceanGate, a empresa privada que opera embarcações submersíveis para exploração e turismo em alto-mar, como nos destroços do Titanic.

Rush participou do desenvolvimento das embarcações submersíveis da OceanGate, incluindo o Titan, o submarino que desapareceu.

Como editor-executivo, ele é a principal autoridade da empresa para as operações, direção estratégica e parcerias.

Hamish Harding é um bilionário que fundou e, hoje, é presidente da Action Aviation, uma empresa especializada em serviços de aviação e aeroespaciais

Shahzada Dawood é vice-presidente de um dos maiores conglomerados do Paquistão, a Engro Corporation, que tem investimentos em fertilizantes, fabricação de veículos, energia e tecnologias digitais. Ele vive no Reino Unido com a mulher e dois filhos. Suleman Dawood, filho do empresário paquistanês, também morreu na tragédia.

Paul-Henry Nargeolet é ex-comandante da Marinha Francesa. Ele é considerado o principal especialista no naufrágio do Titanic. O francês também é diretor de pesquisa subaquática de uma empresa que detém os direitos sobre os destroços do Titanic.

Fonte: G1