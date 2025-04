Queimadura de idoso e outras denúncias em apuração em Lar dos Idosos de Iapu

Denúncia anônima foi encaminhada ao Ministério Público; coordenadora se pronuncia

IAPU- Um lar de acolhimento para idosos, em Iapu, no centro, é alvo de denúncias de maus tratos e negligência. Os relatos chegaram à Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Inhapim, que apura o caso. O espaço conta com 31 internos.

De acordo com documentos da denúncia anônima, que foram obtidos com exclusividade pelo DIÁRIO, internos do lar supostamente submetidos a diversas situações alarmantes. Entre os principais relatos estão o caso de queimaduras nos idosos, ferimentos e escoriações causados pela manipulação inadequada dos pacientes, feridas com necrose devido à omissão na higienização e no tratamento de lesões preexistentes, colocando a saúde dos idosos em risco de infecções graves. Além disso, são mencionados indícios de negligência na administração de medicamentos e supervisão médica, o que agrava ainda mais a situação.

A investigação sobre essas denúncias está em andamento. O mais recente caso envolveu uma queimadura em um idoso, que está sendo apurado pelas autoridades. A reportagem do DIÁRIO esteve no Lar Bom Pastor dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo para ouvir as explicações da coordenadora Ednalda Ferreira, que recebeu a equipe e comentou a situação.

Ednalda confirmou que a queimadura foi detectada na segunda-feira, mas que ocorreu provavelmente no fim de semana, quando ela estava de folga. “Cheguei na segunda-feira, me chamaram e mostraram a queimadura. Era uma queimadura superficial, não era uma queimadura a nível de ter que ir pra um hospital. Fomos na farmácia, compramos as pomadas próprias e começamos o tratamento. A investigação, fui para as câmeras e comecei a procurar sobre o que aconteceu. Não consegui achar nada que comprometesse o que tinha acontecido, para achar quem era a pessoa culpada. Então, chegamos à conclusão, nós temos aqui na cidade dois peritos da Polícia Civil aposentados, de a gente pegar as imagens e chamar eles para poder estar olhando”, disse.

Conforme Ednalda, não foi possível dar uma resposta rápida sobre o caso. “Eles disseram que tinham que estudar o caso. Chamamos um técnico, gravamos todas as imagens da câmera daqueles dias, até dias para frente, dias anteriores e dias para frente. Está com eles. Estou, no momento, aguardando uma resposta deles do que aconteceu, porque aos meus olhos não consegui ver, mas meus olhos são diferentes da visão de um policial ou perito. Estou aguardando essa resposta”.

Ela também explicou que o idoso, embora tenha sido hospitalizado, não foi em virtude da queimadura. “Ele chegou a ir para o hospital, está internado, porém, por um outro motivo. Ele passou mal durante a noite, a nossa equipe de enfermagem de plantão veio, ele estava saturando muito baixo, a pressão baixa, foi chamada a ambulância e levado para o hospital imediatamente. Ele se encontra internado ainda, mas por um motivo de infecção de urina e de um quadro de complicações renais. Não é um problema da queimadura. O problema dele não necessitava ir para o hospital”.

A coordenadora não estava ciente que o caso havia sido encaminhado ao Ministério Público. “Não estava ciente de denúncia no Ministério Público. Pra mim é uma surpresa muito grande. A pessoa veio aqui e a gente falou, quando eu não dei respostas no telefone, foi quando eu disse assim, olha, eu não tenho essa resposta. Então pra mim estava sendo resolvido entre a gente. Não tenho ciência nenhuma de que existe essa denúncia, não sabia, né? Pra mim é uma surpresa muito grande. Quanto às outras denúncias, não estou sabendo de nada disso. Queria muito, que as pessoas falassem com a gente, pra que a gente pudesse conversar, igual nós estamos conversando. Tudo muito bem conversado, pode ser entendido. Lógico que a pessoa tem o direito de denunciar, mas, essas situações não são do meu conhecimento”.

A coordenadora também mencionou que assumiu a direção do lar há menos de 60 dias e que encontrou a unidade em uma situação difícil, mas disse que está empenhada em regularizar as condições e melhorar os cuidados prestados aos idosos. “A gente tem as câmeras, a casa está aberta, estamos abertos às respostas, a gente tem buscado soluções, isso foi uma solução nossa, procurar uma perita aposentada, porque a gente quer respostas também. Eu estou aqui há muito pouco tempo, encontrei uma casa bem tumultuada. Estou em uma luta diária para poder colocar a casa em ordem, em algumas coisas que estão fora. Da minha parte, estou totalmente aberta a perguntas, a mostrar a casa. A casa é aberta a visita todos os dias para quem quiser vir, conhecer a nossa casa, nossos funcionários. Nós estamos abertos”.