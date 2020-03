Queda na venda de passagens na rodoviária de Caratinga

Maioria dos guichês estima redução de 30%

CARATINGA- A venda de passagens na rodoviária de Caratinga tem sofrido uma queda considerável nestes últimos dias. Conforme apurado pelo DIÁRIO junto aos guichês das empresas de transporte, todos registraram diminuição; a maioria é unânime em estimar uma redução de 30%.

A coordenadora da rodoviária Mailde das Graças Pereira frisou que o movimento registrado é realmente devido ao temor em relação à pandemia de Coronavírus. “Caiu muito, de domingo para cá, principalmente. As linhas de ônibus estão operando normalmente, mas o movimento está diminuindo. É porque as pessoas estão com muito medo de viajar devido à doença. Como precaução aqui, orientamos aos funcionários da faxina a não deixar de usar as luvas e a questão do álcool gel”.

Uma passageira que aguardava a chegada de um ônibus na rodoviária conversou com a Reportagem, que frisou que estava na rodoviária ressaltou que está tranquila em relação à doença, seguindo medidas de prevenção. “Eu não tenho medo. Procuramos fazer a higiene. Estar sempre lavando as mãos, evitando lugares sujos, que a gente possa contaminar; até o contato face a face, se tiver alguém gripado nos afastamos um pouco. Acredito que agora todo mundo está se prevenindo, sabemos que é grave, mas não pode parar o mundo. É prevenção, não tem como deixar de viajar, de ir ao supermercado, mas temos que prevenir, fazer nossa parte”.