Queda drástica dos casos de arboviroses em Caratinga, afirma Prefeitura

Na última semana epidemiológica, Caratinga testemunhou uma redução significativa nos casos notificados de arboviroses, conforme revelado pelo mais recente Perfil Epidemiológico da região.

Após um pico de aproximadamente 1.000 casos nas semanas anteriores, o município registrou um declínio notável, com apenas 564 casos prováveis de arboviroses reportados durante a décima semana.

“Essa diminuição expressiva é atribuída às ações proativas da Prefeitura Municipal em colaboração com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais“, destaca o Departamento de Epidemiologia.

Nos últimos 15 dias, uma operação conjunta implementou a nebulização espacial a frio, conhecida como FUMACÊ, utilizando 600 litros de inseticida fornecidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo primordial foi erradicar o mosquito Aedes aegypti em sua fase adulta. Além disso, os Agentes de Combate a Endemias têm desempenhado um papel crucial ao realizar tratamentos larvicidas para identificar e eliminar possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor.

“É vital ressaltar que o uso do Ultra Baixo Volume Pesado é restrito a situações de emergência, como uma epidemia em curso, limitado a cinco ciclos de aplicação. Caratinga, atualmente, encerrou o quinto ciclo nesta quinta-feira, 14 de março, com base nos equipamentos fornecidos pela SES/MG”, explica.

Para manter a tendência de queda nos casos de arboviroses, a participação ativa da comunidade é imprescindível. A eliminação de criadouros do Aedes aegypti é fundamental para o sucesso contínuo das medidas de controle das arboviroses no município.