QUE SUSTO!

Onça aparece em quintal, em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Alguns moradores do bairro Colina passaram por um susto na manhã de ontem. Uma onça apareceu nos quintais. O animal fugiu e não havia informações que ele tivesse reaparecido até o final dessa edição.

A reportagem do DIÁRIO fez contato com a Polícia Militar em Bom Jesus do Galho, sendo informada que uma equipe foi acionada, mas o felino já tinha fugido. No entanto, foi recomendado que caso o animal voltasse, que os militares deveriam ser avisados imediatamente. Foi passada a orientação para que os moradores tomassem o devido cuidado e observassem principalmente as crianças quando elas estivessem nos quintais.

Em contato com Ronny Francisco de Souza, doutor em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal de Viçosa e coordenador do curso de Biologia do UNEC, ele disse que a “a imagem em destaque refere-se a um aparente jovem de onça parda”.

Ele explicou que “a onça-parda ou puma (Puma concolor), também conhecida no Brasil por suçuarana, é o segundo maior felino do Brasil. É um mamífero carnívoro da família Felidae e gênero Puma, nativo da América”.

Segundo Ronny de Souza, atualmente, tem sido cada vez mais frequentes relatos de aproximação deste animal na região periurbana. “É comum em noticiários matérias sobre onças-pardas em áreas urbanas, entrando em casas e atacando animais domésticos. A severa redução na disponibilidade de hábitats devido ao aumento das atividades antrópicas, e diminuição de suas presas são as principais causas do aumento na frequência de eventos como estes, assim como são os principais fatores responsáveis pelo acentuado declínio populacional que a espécie vem sofrendo ao longo de toda a sua distribuição geográfica”.