Que Futuro Deixaremos Para Nossas Crianças?

Estamos vivendo dias difíceis e tenebrosos, onde nossa sociedade parece caminhar a passos largos para a degradação moral e social. Vivemos em um tempo em que se fala muito de justiça, combate a corrupção, amor e respeito ao próximo e, parece que, quanto mais se fala, menos se pratica todas essas coisas. Onde tudo isso vai parar? O que esperar para o futuro de uma sociedade como a nossa? Por quanto tempo mais vamos suportar todas as atrocidades feitas? O que será de nosso país se continuar a percorrer o caminho no qual está?

Ao olharmos para a sociedade atual, atentos para tudo o que acontece ao nosso redor, e a tudo o que tem sido feito em nosso país, e no mundo, nossa mente é inundada de perguntas e indagações, como as perguntas já citadas, e muitos tomam um choque ao tomar ciência do caos que nos envolve e tem nos abatido.

A desordem, o descaso e o desrespeito tem atingido toda a população, e são praticados em todas as escalas da sociedade, assim como em todas as localidades, desde as regiões de periferia, como nos grandes centros, e também nas áreas rurais e de interior; atos ilícitos e desrespeitosos são praticados em mesma escala e proporção por uma grande maioria da população, sem fazer distinção entre pobres ou ricos, grandes ou pequenos. Todos estamos padecendo diante do descaso e do desrespeito que superabundam em nossos dias.

Diante de tudo isso, é difícil não pensar em nossas crianças que, já desde pequenas estão à mercê dos “novos padrões” e modos de agir e pensar de nossa sociedade. Crianças essas que, como parte de um processo inevitável, se adaptarão ao meio onde estão inseridas, e darão continuidade ao modo de pensar e agir que hoje vivenciamos, fazendo-nos, cada vez mais, temer o futuro que nos espera pois, atualmente, vivemos em uma sociedade que está cheia de valores deturpados, uma sociedade egocêntrica, onde tudo gira em torno do “eu”, uma sociedade em que os prazeres, principalmente sexuais, têm sido elevados alvos buscados, e em muitas das vezes desregradamente, e são estimulados por músicas e danças extremamente sensuais. Uma sociedade onde a corrupção e a injustiça são praticadas todos os dias, uma sociedade sem controle, onde tudo é válido para alcançar a “felicidade” e a satisfação de desejos egoístas, muitas vezes ilícitos e mesquinhos.

Essa é a sociedade em que nós vivemos hoje, e será a sociedade que nossas crianças irão crescer, copiar, e se adaptar, se não acordarmos logo e revisar a nossa forma de pensar e de agir. Se não revisarmos nossos valores, de maneira a darmos valor as coisas que realmente importam, temo que o futuro que aguarda a nós e nossas crianças não será tão bom como muitos imaginam…

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP)

São Sebastião do Anta – MG

dudu.slimpac2017@hotmail.com