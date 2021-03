Quatro pessoas ficam feridas em colisão frontal na MG-329

CARATINGA – Uma colisão frontal entre um veículo Gol, placas de Bom Jesus do Galho, e um Corsa Classic, de Caratinga, deixou quatro pessoas feridas. O acidente aconteceu na MG-329, logo após o trevo de Sapucaia. De acordo com informações preliminares, a jovem que estava conduzindo o Gol teria perdido o controle da direção e invadido a contramão, no entanto somente um laudo pericial irá apontar o que causou o acidente.

Os bombeiros militares fizeram a retirada de três vítimas que estavam no Classic. No banco de trás havia uma mulher e uma criança de sete anos, que foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como a motorista do Gol. O motorista do Classic ficou preso entre o banco e o volante, e foi socorrido por último. O trânsito ficou parado nos dois sentidos durante o socorro das vítimas.

SOCORRO ÀS VÍTIMAS

De acordo com o sargento Silvestre do Corpo de Bombeiro Militar, a passageira que estava no banco de trás do Cosa Classic estava com fratura no fêmur, e o motorista reclamava de fortes dores lombares, pois tinha batido o tórax no volante do carro e estava com dificuldade pra respirar e falar. A filha do casal foi socorrida com suspeita de trauma de face. A condutora do Gol estava se queixando de dores na região do tórax por conta do cinto de segurança, mas teve apenas escoriações.

“Todas as vítimas foram atendidas primeiramente pelo Samu. A passageira do Corsa teve um trauma grave de crânio, por esse motivo o Samu precisou deslocar inicialmente com ela, a filha, e a condutora do veículo Gol, que foram retiradas primeiro. Posteriormente a gente retirou o motorista, mas como a ambulância ainda estava fazendo o atendimento a essas vítimas, achamos melhor colocar o condutor no caminhão, na parte de trás e deslocamos para Caratinga, mas no caminho fizemos a troca com o Samu e todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora”, explicou o sargento Silvestre.

Até o final desta edição os nomes das vítimas não tinham sido revelados.