QUATRO MORTOS EM ACIDENTE EM SÃO PEDRO DO AVAÍ

Quatro pessoas morreram num grave acidente nesta madrugada no km 581 da BR-116, no trecho da reta de São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu.

O acidente envolveu uma carreta e um caminhão caçamba.

Segundo as primeiras informações do Portal Caparaó, morreu o casal e a filha que estavam na carreta com placa de Laranjal (MG) e o motorista do caminhão com placa de Domingos Martins (ES).

Fonte: Portal Caparaó