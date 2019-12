Quatro meses após reabertura, HNSA ainda opera no vermelho

Hospital apresenta prestação de contas; são inúmeros atendimentos, apesar de déficit mensal

CARATINGA- No dia 22 de julho de 2019, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora retomou seus atendimentos, após um período de portas fechadas. Agora, uma prestação de contas foi apresentada, com dados colhidos até o dia 30 de novembro, traçando um panorama financeiro frente aos atendimentos prestados nestes quatro meses.

De acordo com os dados repassados, as receitas previstas considerando recursos federal, estadual e dos municípios, emendas parlamentares, particular/convênios, doações e outras receitas eram de R$ 6.584.038,61. Deste valor, as entradas, ou seja, o que de fato foi pago e entrou nos cofres do hospital, somaram R$ 4.987.433,82; uma diferença de R$ 1.596.604,79. A planilha de custo dos quatro meses de funcionamento apresenta um total de R$ 6.973.346,32 dentre despesas operacionais e administrativas.

Isso significa que o HNSA continua operando no vermelho. Mas, apesar do déficit mensal, os atendimentos seguem intensos. Foram 1.619 internações, sendo divididos da seguinte forma por número de atendimentos: clínica cirúrgica (696), clínica médica (346), clínica neonatal (30), clínica obstétrica (439), clínica pediátrica (4) e clínica UTI (104). Ainda foram realizadas 252 cirurgias eletivas e 508 cirurgias de urgência.

RECEITAS

A contratualização com o Governo Federal no valor de R$ 2.524.219,73 foi paga em sua totalidade. O Estado deve destinar R$ 653.333,00 pelo Rede Resposta e R$ 367.759,88 do Pro Hosp. Foram repassados ao HNSA em relação a estes programas estaduais os valores de R$ 388.666,67 e 248.008,06 respectivamente.

Em relação ao compromisso de participação de 10 municípios da microrregião, todos efetuaram o pagamento de pelo menos parte do valor previsto. No entanto, apenas Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, São Domingos das Dores e Ubaporanga não devem nenhuma quantia ao hospital, pois quitaram os pagamentos em sua integralidade.

Se tratando de emendas parlamentares, eram previstos R$ 1.164.426,00 e já foram efetuados os pagamentos de R$ 754.426,00. Das receitas previstas de atendimentos particulares/convênios foram efetuados R$ 193.810,40 do total de R$ 338.932,33. Em doações, a receita prevista em R$ 42.250,00 caiu para R$ 16.423,60 que efetivamente foram pagos ao hospital. Outras receitas estimadas em R$ 123.666,67 alcançaram somente R$ 28.292,36.

CUSTOS

Na análise de custos, a despesa com serviços médicos se apresenta como o maior compromisso financeiro do HNSA, correspondendo nos quatro meses a um total de R$ 2.312.487,44. Em seguida, a folha de pagamento, que totalizou entre agosto e novembro R$ 1.813.462,58.