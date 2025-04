Quatro indivíduos presos por receptação de moto

Veículo foi furtado em Belo Horizonte e localizado escondido nos fundos de uma residência em São João do Manhuaçu

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU – Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de quatro indivíduos por receptação de uma motocicleta furtada na noite de quinta-feira (10), em Belo Horizonte. O veículo foi localizado na madrugada desta sexta-feira (11), escondido nos fundos de uma residência no distrito de Bom Jesus de Realeza, zona rural de São João do Manhuaçu.

Segundo informações da corporação, a moto havia sido furtada por volta das 20h15 do dia 10 de abril. Durante as diligências, os policiais receberam informações de que um automóvel VW/Voyage prata teria dado suporte ao furto, o que levou ao início de um intenso rastreamento.

Durante patrulhamento na BR-116, próximo ao distrito de Bom Jesus de Realeza, a equipe policial localizou o veículo suspeito com um dos pneus furados. No mesmo instante, o rastreador da motocicleta indicava que o veículo estava nas proximidades da abordagem.

Os policiais então se dirigiram a uma residência vinculada a um dos suspeitos. No local, encontraram a motocicleta furtada escondida nos fundos do imóvel. Diante da localização do veículo, os ocupantes do carro abordado confessaram que haviam ido até Belo Horizonte para buscar a moto subtraída.

Os quatro envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os veículos utilizados na ação, para as devidas providências legais.