Quatro fatores que atrasam o emagrecimento

Você vem tentando emagrecer a um bom tempo? Já tentou inúmeros modelos de dietas? Já gastou uma boa grana com os “alimentos da moda”? E ainda assim não atingiu o seu objetivo? O tão sonhado emagrecimento?!

Hoje você vai receber informações que podem influenciar e auxiliar diretamente na sua perda de peso. Pega um marca-texto aí e grifa bem essas orientações:

Jejuns prolongados – É muito comum em consulta os pacientes falarem: “Nutri, não sei o que está acontecendo comigo, eu quase não como durante o dia e ainda sim, não consigo perder peso!”. Pode parecer conversa mole, mas pode sim acontecer com algumas pessoas.

Mas desse “pouco” que você come, quanto por cento vem de fontes de carboidratos? Você pode estar comendo até umas 1000 kcal no dia, se 80% dessa alimentação for fonte de carboidrato, vai impedir o estímulo de queima da gordura, e pode até fazer o efeito reverso, estimular o ganho de peso. Carboidrato, proteína e gorduras são muito importantes para o nosso corpo e devem estar equilibradas na nossa alimentação, juntamente as vitaminas e minerais.

Outra situação que pode ocorrer, é que o nosso organismo é muito inteligente, e ele é preparado, para em um caso de emergência, reduzir o gasto energético, ou seja, reduzir a queima de calorias e ter reservas por mais tempo; o que a pessoa que busca o emagrecimento não quer de forma alguma. Por exemplo: Uma pessoa fica perdida numa mata sem se alimentar durante dias, ou em um barco em naufrágio no meio do mar, essa pessoa sobrevive por causa desse sistema de defesa do organismo, que reduz o gasto calórico para ter reservas por mais dias!

Você concorda comigo que são situações semelhantes quanto a não se alimentar por longos períodos? O nosso organismo não consegue separar o que é falta de tempo para fazer as refeições do dia, com estar passando fome, em situação de risco. Essa estratégia que ele utiliza, é pra nos manter vivos e protegidos.

Lembrando que o jejum intermitente, é uma estratégia nutricional que utilizamos para otimizar o emagrecimento, e só deve ser realizado com o acompanhamento de um profissional capacitado para isso. Será que você não está dando os sinais errados para o seu organismo?

Hábito de beliscar – Esse hábito está muito relacionado ao estímulo da insulina. Você já deve ter ouvido muito sobre esse hormônio, que está relacionado com a temida diabetes. Hoje não iremos falar sobre essa doença, mas sim, da relação desse hormônio com o ganho de peso.

A insulina é responsável por captar a glicose (fonte de energia), e levar para as células, para ser utilizada por nosso organismo. Quando temos uma baixa de glicose na corrente sanguínea, o nosso organismo começa a transformar a gordura que temos armazenada (as famosas pochetes), em forma de energia. Mas quando estamos sempre beliscando, isso não acontece. O organismo recebe energia o tempo todo, não estimulando o uso da gordura armazenada. O ideal é tirar um momento para realizar as refeições e esperar um período para a próxima refeição. Você tem o hábito de beliscar durante o dia?

Sedentarismo – Outra forma de estimular o uso de gordura como fonte de energia, é aumentando o gasto calórico. A nossa alimentação é a fonte de energia que recebemos para realizar nossas atividades diárias. Quando nos alimentamos, mas não utilizamos essa energia, o nosso organismo começa a fazer um estoque de energia, transformando essa energia em gordura. Quando a sua alimentação está equilibrada em carboidrato, proteína e lipídeos, e você aumenta o gasto de energia, você consegue utilizar toda essa energia estando armazenada ou não. Pode ser simplesmente fazendo 40 minutos de caminhada, corrida, musculação, treino aeróbico, ou alguma luta, natação, dança, etc… A pessoa que é sedentária realiza suas refeições, mas não tem com o que gastar a energia que está recebendo, então o organismo resolve armazenar tudo, e isso leva ao ganho de peso. A sua alimentação está equilibrada com seu gasto energético? Tente aumentar seu gasto energético diário.

Pensamentos sabotadores – A nossa mente é uma fábrica de emoções. Aqui dentro é possível gerar inúmeros sentimentos, podendo ser sentimentos reais ou irreais. Esses pensamentos podem gerar também crenças, formadas ao longo da vida ou ainda na infância. O pensamento gera um sentimento ou emoção, que vai gerar uma ação. Essas ações trazem consigo inúmeros resultados, precisamos então observar o que gera essas ações, cuidar da causa (pensamentos e sentimentos), não só dos sintomas (ações). Por exemplo, na ansiedade (sentimento), é muito comum descontar tudo na comida (ação); o cansaço gera a recompensa: “Trabalhei muito hoje, eu mereço comer uma caixa de chocolates!”. Quem nunca fez isso?! É muito importante você descobrir esses pensamentos e sentimentos que sabotam seu processo de emagrecimento. Os identifique listando cada um deles e em que momento mais aparecem. Crie novas formas de controlar a ansiedade, uma forma saudável de si recompensar, e que realmente seja uma recompensa e não um sabotador dos seus objetivos. Afinal, o sentimento passa, mas as consequências das ações vão permanecer!

Esses são apenas quatro de outros inúmeros fatores que podem interferir e prejudicar o seu processo de emagrecimento. Um estilo de vida te trará melhores resultados do que uma dieta com data de início e fim. Tenha a ajuda de um profissional que possa te auxiliar nesse processo, identificando os fatores que dificultam o seu emagrecimento e trabalhe sua motivação. Prove e veja todos os benefícios de um novo estilo de vida.

Nutricionista Fernanda Marins

Pós-graduanda em Nutrição Clínica