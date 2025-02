Quase três quilos de cocaína apreendidos na zona rural de Mutum

Três autores foram detidos pela PM

MUTUM – Na última sexta-feira (7), a Polícia Militar apreendeu quase quilos três quilos de cocaína no córrego Bom Jardim, zona rural de Mutum. Dois homens e uma mulher, com idades entre 28 e 31 anos, foram detidos pelos militares, que também recolheram mais entorpecentes e dinheiro.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o trio, que estava em atitude suspeita. Durante a busca pessoal e nas residências dos autores, foram encontrados 2,7 kg de cocaína, 25 pedras de crack, dois tabletes menores e 14 buchas de maconha, três pinos de cocaína, R$ 846,00 reais, três celulares, um notebook, uma balança de precisão e vasta quantidade de material para embalar as drogas.

Os autores e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.