Quase 80 buchas de maconha apreendidas em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar de Piedade de Caratinga apreendeu uma grande quantidade de maconha na manhã desta quinta-feira (16). Ação foi realizada no bairro São José.

Segundo o sargento Souza Júnior, a PM realizava a operação “Batida Policial” no bairro São José quando na rua Oliveira Marciano deparou com um menor contumaz no tráfico de drogas, próximo a um lote vago.

O adolescente de 17 anos foi abordado e nada de ilegal foi encontrado com ele, mas durante varredura no lote vago, uma sacola com 79 buchas de maconha foi localizada enterrada em um barranco. “Pelo invólucro deu pra observar que mais drogas já haviam sendo vendidas, tinha pelo menos o dobro. Ele negou a autoria, disse que a droga não era sua, mas foi apreendido em flagrante delito e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil”, informou o sargento.