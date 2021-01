Quase 26 mil reais são roubados no centro

CARATINGA – Além do assalto a uma joalheria nesta quarta-feira (27), um roubo foi registrado pela polícia no centro da cidade, na tarde desta última terça-feira (26). O crime aconteceu na rua João Pinheiro, próximo a um hotel, e quase R$ 26 mil foram roubados de um homem de 45 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima disse que trafegava pela via pública sentido ao banco Bradesco, e no momento que passava próximo ao hotel, foi abordada por dois indivíduos, morenos, altos e magros, estando ambos de capacetes de “motocross”, sendo que um deles portava uma arma de fogo aparentando ser revólver.

Os assaltantes empurraram a vítima contra a parede e a revistaram, e após pegar nos bolsos de trás e da frente da calça e no bolso da camisa dele a quantia de R$ 25.944,00, bem como, os cartões bancários, fugiram em uma motocicleta pequena sentido a BR-116.

A vítima disse ainda que antes de fugir, os indivíduos a ameaçaram dizendo que se ele chamasse a polícia, sabiam onde a família dela residia e iriam matá-la.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Equipes fizeram contato com a testemunha que trabalhava naquele momento no hotel e ele forneceu as imagens das câmeras de segurança, sendo possível visualizar que às 15h20, a vítima passava pela calçada, momento que foi abordada pelos dois autores, sendo ambos altos e magros, estando um trajando calça laranja, camisa clara de mangas compridas e capacete branco com detalhes de cor vermelha nas laterais, e o outro, calça escura e camisa clara de manga comprida e usava um capacete de cor preta com detalhes de cor branca nas laterais e parte superior do mesmo. Em continuidade às diligências, foi feito contatos com outros estabelecimentos comerciais próximos, onde haviam outras imagens de câmeras de segurança, sendo apurado que os indivíduos fugiram em uma motocicleta de cor azul que estava estacionada próximo a um restaurante a poucos metros do local do crime, tendo o indivíduo de calça cor laranja assumido a direção do veículo.

A PM fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.