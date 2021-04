Quase 11% da população já recebeu a primeira dose da vacina contra o Coronavírus

CARATINGA- Quase 11% da população já foi imunizada com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os dados são da parcial da campanha, divulgada nesta segunda-feira (5), pela Secretaria de Saúde.

10.043 pessoas que fazem parte dos grupos prioritários foram contempladas com a D1. Caratinga conta com a população de 92.603 habitantes.

Todos os idosos que residem em instituições de longa permanência já foram imunizados com as duas doses. Das 63 pessoas com deficiência em residências inclusivas, 59 também já tiveram a sua imunização concluída. Em relação aos profissionais da Saúde, 2.498 foram imunizados somente com a D1 e 1.573 já receberam a D2.

No grupo prioritário por idade, se tratando dos idosos, acima de 90 anos, 472 já receberam a primeira, dos quais 79 já tiveram a segunda dose aplicada. Para o público de 85 a 89 anos, o quantitativo foi de: 716 (D1) e 281 (D2). A imunização dos idosos de 80 a 84 anos já foi realizada em 1.169 pessoas, sendo que a segunda dose já foi aplicada em 379 delas.

1.755 idosos de 75 a 79 anos receberam a D1, 14 receberam a segunda. Do público de 70 a 74 anos de idade, 1.855 idosos já foram contemplados com a D1, dos quais 14 já concluíram a imunização com a D2. Por fim, 1.396 idosos com idade entre 65 e 69 anos já receberam a primeira dose da vacina.

A vacina para os idosos de 65 a 69 anos teve início recentemente. Quatro pessoas já tomaram a segunda dose. A Secretaria de Saúde esclareceu à reportagem que trata-se de situações de distritos que já tinham concluído a imunização dos demais grupos e deu início à vacinação deste público antes da sede.

O período entre uma dose e outra é entre 8 e 15 dias para a Coronavac e três meses para a Astrazeneca.

PARCIAL DA CAMPANHA COVID – CARATINGA 05/04/2021

– Idosos em ILPI

D1: 119

D2: 119

– Pessoas com deficiência em Residências Inclusivas

D1: 63

D2: 59

– Profissionais da Saúde

D1: 2498

D2: 1573

– Idosos (90 + anos)

D1: 472

D2: 79

– Idosos (85 – 89 anos)

D1: 716

D2: 281

– Idosos (80 – 84 anos)

D1: 1169

D2: 379

– Idosos (75 – 79 anos)

D1: 1755

D2: 14

– Idosos (70 – 74 anos)

D1: 1855

D2: 14

– Idosos (65 – 69 anos)

D1: 1396

D2: 04

