Quarto dia de greve de pilotos e comissários provoca atrasos em confins

O quarto dia de paralisação dos pilotos, copilotos, comissários de bordo e mecânicos de aviões, nesta quinta-feira (22), provocou atrasos em três das 12 partidas programadas para o período entre 6 e 8 horas no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

O primeiro voo afetado foi o 1701, da Gol, para Brasília (DF). A aeronave iria decolar às 6h20, mas o horário de saída foi alterado para às 8h. O segundo atraso foi do voo 1301, também da Gol, para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), que estava marcado para sair às 7h e foi remarcado para 8h. Outra partida com horário mudado foi do voo 3985, da Latam, para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). O avião iria sair às 6h45, mas o voo foi alterado para 8h.

Pelo menos uma chegada também vai atrasar. O voo 1300, da Gol, de Congonhas, São Paulo, deveria pousar às 8h15, mas teve horário mudado para 9h05.

Desde segunda-feira, os funcionários das companhias aéreas estão cruzando os braços, neste período de 6h e 8h, nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Fortaleza e Porto Alegre.

Os trabalhadores aguardam nova proposta salarial das companhias aéreas. A última não foi aceita por 70% dos votos em assembleia do Sindicato dos Aeronautas, no fim de semana. As empresas alegam que os custos de operação aumentaram muito em função da alta do dólar, por isso a dificuldade em dar o reajuste pretendido pela categoria, de 5% acima da inflação. As negociações devem continuar nesta quinta-feira.

Fonte : o tempo