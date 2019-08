QUARTA FASE DA OPERAÇÃO TARJA PRETA

Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos

CARATINGA– Na manhã de ontem, a Polícia Civil de Minas Gerais, através do 12º e 15º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga e Teófilo Otoni, por meio das delegacias regionais de Caratinga e Teófilo Otoni, deflagrou a quarta fase da “Operação Policial Tarja Preta” que tem como objetivo a apuração de fraude, em tese, referente à aquisição/fornecimento de materiais hospitalares e medicamentos pelo Município de Teófilo Otoni.

Nesta fase, foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão, sendo dez na cidade de Caratinga e um na cidade de Inhapim com o objetivo de angariar novas provas sobre a fraude, em tese, ocorrida.

A ação delitiva teria sido praticada por dois funcionários públicos municipais de Teófilo Otoni e os empresários Thiago Mendes Pereira Genelhu e Túlio Mendes Pereira Genelhu do ramo farmacêutico de Caratinga, sendo nesta fase investigada a participação de outros agentes públicos de vários municípios mineiros.

A operação contou com a participação de um promotor de justiça de Teófilo Otoni, nove delegados de polícia, e 37 investigadores/escrivães das delegacias regionais de Caratinga e Teófilo Otoni e do Grupo de Apoio Operacional Policial vinculado à Superintendência de Investigação e Polícia Judiciária.

O nome da operação faz referência a medicamentos de “tarja preta”, que tem a prescrição e venda regulamentados por lei, cuja comercialização é controlada, assim como a licitação que é regida por lei e controlada pela Administração Pública.

ENTENDA A QUARTA FASE

Em entrevista coletiva, o promotor de justiça Lucas Dias Pereira Nunes, da Coordenadoria Regional da Saúde Macronordeste de Teófilo Otoni; o delegado Rodrigo Colen, do 15º Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otoni; o delegado Fernando Lima, do Grupo de Apoio Operacional Policial (GOP) de Belo Horizonte; e o delegado regional de Caratinga, Ivan Sales, falaram sobre a quarta fase da operação.

O promotor Lucas Dias explicou que o alvo foi o núcleo empresarial Plena, que envolve além da farmácia e da distribuidora, uma empresa chamada Multimix que é do mesmo grupo. “Focamos as buscas na empresa, onde foram apreendidos alguns documentos. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão aos representantes comerciais que trabalham para a empresa, entre eles, Sebastião Carlos Genelhu, que é pai dos empresários Thiago Mendes Pereira Genelhu e Túlio Mendes Pereira Genelhu. Vamos precisar da análise dos celulares apreendidos, e de todo material para verificar a importância de cada documento arrecadado. Para divulgar a próxima fase vamos precisar de tempo para analisar e decidir qual rumo tomaremos”, afirmou o promotor.

Ainda segundo o promotor de justiça, em Teófilo Otoni onde foi verificada a primeira situação, que a promotoria entende ser fraudulenta, nesta quinta-feira (8), acontecerá a audiência de instrução e julgamento onde serão ouvidas as testemunhas importantes do caso e interrogados os réus, entre eles os proprietários da empresa, Túlio e o Thiago.

Em outras cidades também estão sendo apuradas irregularidades, porém os nomes ainda não podem ser revelados segundo o promotor, por estarem em fase de investigação.

Sobre o esquema, o promotor Lucas explicou que eram oferecidos contratos para o agente público, e ele recebia de vantagem oferecida 10% do pagamento. “Além desta prática criminosa existia a situação do fornecimento de nota fria, no qual só se pagava e ficava parte com o agente público e parte com a empresa. Os fatos foram descobertos na gestão anterior do governo de Teófilo Otoni nos anos de 2014 e 2015. Aprofundamos as investigações e tivemos informações através de uma delação premiada de outra situação, da qual o delator tinha provas e achou por bem desvendar esse esquema que envolvia o ex-secretário de saúde de Teófilo Otoni, Fernando Antônio Barbosa, e acabamos chegando a um maior número de cidades que adotavam esse esquema”, contou o promotor.

Em um levantamento preliminar, o prejuízo foi em torno de 1,5 milhões de reais em Teófilo Otoni, mas o promotor afirma esse valor vai aumentar muito após investigação em outras cidades.

O empresário Thiago ainda se encontra preso em Teófilo Otoni, pois segundo o promotor, ele não cumpriu as medidas cautelares fixadas, depois que conseguiu habeas corpus. “Tivemos conhecimento que Thiago não estava cumprindo as medidas, provamos isso e ele teve que retornar ao cárcere, ele não poderia nem sair da Comarca e foi preso em Ouro Preto”.

O Ministério Público ofereceu denúncia dos fatos ocorridos em Teófilo Otoni, aos dois empresários da Plena, ao ex-secretário Fernando Barbosa, e a Carlos Henrique, que trabalhava no setor de compras da prefeitura e a um intermediador entre o representante comercial e alguns prefeitos da região, chamado Robson, que estão sendo denunciados por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

GRUPO DE APOIO OPERACIONAL POLICIAL

O delegado do GOP de Belo Horizonte, Fernando Lima, ressaltou que a partir do momento que as investigações da operação Tarja Preta tomaram uma proporção maior, onde haveria necessidade de uma atuação mais em conjunto com Belo Horizonte, foi solicitado o apoio do Grupo de Apoio pelo promotor Lucas Dias. “A partir de uma delação premiada foi verificado que essa fraude não ocorreu tão somente em Teófilo Otoni, mas há fartas suspeitas que essa prática criminal também ocorreu em outros municípios da região de Minas Gerais, começamos atuar com o Ministério Público e a Polícia Civil de Teófilo Otoni, colhemos uma informação premiada em Belo Horizonte e então começamos a traçar a quarta fase da operação. Contando com apoio do doutor Ivan e de policias civis de Caratinga e Teófilo Otoni, foi deflagrada a quarta fase da operação e já podemos passar preliminarmente que foram arrecadados alguns elementos que são fundamentais para o prosseguimento das investigações, futuramente não temos dúvidas que teremos que atacar não somente o núcleo empresarial, como o político, porque estamos nesse caminho, sabemos que houve desvio de verba pública e temos certeza que com o avançar das investigações e toda material arrecadado a investigação tem tudo para resgatar grande parte do dinheiro público desviado”, explicou Fernando Lima.

O delegado disse que tem alguns elementos de informação que mesmo após a deflagração das outras fases da operação, o grupo Plena, com utilização de outra empresa, continuou a promover o desvio de verba pública com a realização de vendas de medicamentos. “Tivemos informações que não só o representante comercial que fez a intermediação do negócio em Teófilo Otoni, mas que os demais representantes comercias agiam da mesma forma, oferecendo o mesmo tipo de pacote criminoso com superfaturamento e não entrega de medicamentos entre outras fraudes”.

Ao final, o delegado disse ainda que são inúmeros os municípios que contrataram com esse grupo econômico, mas para não atrapalhar as investigações, não pode citar quais são.