Quarta edição da Fenasc

Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro

CARATINGA- A quarta edição da Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper, a Fenasc, já tem data marcada: 5, 6 e 7 de setembro, no sítio Ycambi Ranch, localizado no km 01 da rodovia MG – 425 (Rodovia do Álcool), em Caratinga.

O investimento para o evento é de R$ 250.000. O volume de negócios no ano de 2018 foi de R$ 50 milhões, já para 2019 a projeção é de R$ 60 milhões, com juros subsidiados com recursos da própria cooperativa.

Conforme o presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade, a Fenasc segue com o objetivo de incrementar negócios, especialmente entre nossos associados da cooperativa, que estão distribuídos dentre consumidor e expositor. “Estamos vivendo um ano de crise financeira no País, que já perdura há um bom tempo e temos que aproveitar esse momento para ser criativo. Procuramos através da Fenasc, assim como as nossas coirmãs vizinhas, Lajinha e Manhuaçu, fazer com que o associado expositor leve seus produtos, veículos, consumos agrícolas, material de construção, serviços e outros; e o nosso associado consumidor comparece, nós como agente financeiro sejamos o instrutor dos financiamentos desses negócios”.

Ao longo dos anos, a Feira de Negócios tem se firmado como uma importante estratégia de negócios, tendo como ponto alto a agilidade. A estrutura contempla a aprovação dos financiamentos online, com uma equipe preparada para o atendimento e setor informatizado, agilizando os negócios. “A esperança, o sentimento que temos é de melhorar a cada ano, tanto na quantidade de expositores, quanto de participantes. Buscamos uma crescente com qualidade, procuramos apresentar uma feira com rapidez no negócio, lá dentro os próprios gerentes já estão lá para encaminhar as propostas, os diretores para aprovar. E notadamente dentro desse mesmo período, o crédito que estamos vendendo vai estar na conta do nosso associado expositor”, frisa Kdner.

A cooperativa já está atuando na organização, com a disponibilização de stands e atualização dos cadastros dos associados. “É muito importante que os associados, especialmente que interessam em fazer algum tipo de financiamento, seja de veículos, insumo agrícola, outros produtos e serviços, já esteja procurando as nossas agências e renovando seu cadastro. E os nossos gerentes já estão trabalhando com boa parte da demanda de stands já praticamente vendidos e entregues aos expositores”.

Serão três dias voltados a oportunidades, que prometem movimentar a economia da região, como afirma Kdner Valadares. “O investimento é em torno de R$ 250.000, claro que o Sicoob Credcooper entra com uma parcela, temos alguns parceiros comprometidos, associados expositores, a Organização das Cooperativas de Minas Gerais (Ocemg), que está sempre nos apoiando; assim como esse ano teremos a novidade do Sebrae, que estará lá participando da nossa feira. É o momento que nós criamos linhas de créditos especiais para estarmos trabalhando na Fenasc. Contamos com presença e participação, tenham certeza que a feira é feita para incrementar e prestigiar nosso associado e região.