Quarentena impulsiona mercado de delivery

CARATINGA- Com as recomendações dos órgãos de saúde para que a população permaneça em casa, de forma a evitar aglomeração de pessoas e combater a pandemia de coronavírus, um mercado que já vem crescente há algum, tem se impulsionado cada vez mais: o delivery (entrega a domicílio).

Alternativa

Jacson Tiola, sócio-diretor de um aplicativo de delivery da cidade, destaca que nos últimos dias, os pedidos em lanchonetes, restaurantes e demais estabelecimentos do segmento de alimentos têm se intensificado. Por outro lado, empresas também estão buscando esta opção como modalidade de atendimento aos seus clientes. “Temos recebido uma grande procura nesse período agora de quarentena, principalmente após determinação do governo para que os estabelecimentos fechem os salões, podendo somente funcionar como delivery. Então, como é hoje a única opção do mercado de alimentação continuar funcionando, tem muitos estabelecimentos querendo entrar na plataforma para justamente continuar a vender, principalmente atender à população que está em casa. Muitos fizeram compra no supermercado, mas muitos ainda não sabem quantos dias isso vai durar. O delivery tem servido para atender grande parte dessa população”.

Conforme Jacson, em meio à crise, as empresas estão buscando inovar e agradar a clientela. “Grande parte dos estabelecimentos estão tentando fazer algum tipo de incentivo, frete grátis ou algum tipo de promoção para que as pessoas continuem comprando. O mercado tem sentido essa paralisação, temos incentivado que as pessoas que estão em casa continuem comprando nos estabelecimentos aqui da cidade, justamente para que as coisas não parem”.

No momento em que a economia passa por dificuldades, é possível empreender e buscar soluções, como enfatiza. “Hoje, muitas empresas que até então não faziam delivery, como agora se tornou a única opção, estão tendo que utilizar esse serviço. E acaba que essa crise tem mostrado esse outro lado também do mercado do delivery, do mercado digital, onde as empresas podem utilizar esse serviço para poder ter acesso ao consumidor que está em casa e não pode ir até o local presencialmente. Temos visto várias empresas adotando isso e acredito que nesse momento é um canal para poder continuar fazendo vendas e, obviamente, atendendo à população que está aflita, precisando consumir. Acreditamos que todos os esforços que temos feito têm contribuído para ajudar tanto o comércio local e a população”.

CUIDADOS

A franquia tem orientado tanto aos clientes quanto às empresas, a respeito dos protocolos de higienização, para garantir a segurança do consumo dos produtos. “Temos tomado o cuidado redobrado agora nessa situação com relação principalmente à informação sobre a higienização dos estabelecimentos parceiros, para redobrarmos todo tipo de trabalho em relação aos cuidados, menos contato físico possível com as pessoas na hora das entregas. Todo mundo que faz pedido pelo aplicativo, enviamos uma mensagem falando para que após receber o pedido, lave as mãos antes de se alimentar. Após ter pegado as embalagens, lave as mãos, passe álcool em gel. Isso para não parar de se consumir, mas que se tenha um cuidado extra para atendimento às pessoas e para que os restaurantes continuem funcionando”.

Por fim, ele alerta para que o público continue seguindo as recomendações das autoridades em relação ao isolamento social e siga prestigiando as empresas da cidade nesse momento. “Permaneça em casa enquanto as autoridades indicam isso e fica o recado de apoiar o mercado local. Quem puder ficar em casa e continuar comprando no mercado local, isso vai ajudar muito para que as empresas continuem funcionando e atendendo às pessoas que estão em casa se precavendo dessa pandemia”.