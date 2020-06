Quarentena afeta rotina biológica das mulheres

Médica especialista em ginecologia e obstetrícia, Renata Murad, explica alteração no ciclo menstrual

Por Paula Lanes

CARATINGA – Com a quarentena a vida de milhares de pessoas mudou, e muitas delas se viram obrigadas a permanecer dentro de casa para evitar o contágio pelo covid-19. Tudo ficou diferente, o mundo mudou, o novo chegou assustando.

Mas falando especificamente de mulheres, a rotina delas se tornou ainda mais intensa, os filhos não vão para a escola, o marido muitas vezes também não pode sair para o trabalho, quando tem um, e os afazeres domésticos estão ali, cada vez maiores.

O estresse, as mudanças, o novo, além de mudarem o emocional, também está afetando o sistema biológico das mulheres, que têm apresentado alterações no ciclo menstrual.

Para explicar essas alterações que podem estar diretamente relacionadas à adoção repentina de novos hábitos de vida diários, além do aumento dos níveis de estresse e de ansiedade e, também, das mudanças na dieta, a ginecologista e obstetra Renata Murad Macedo, que tem seu consultório na vizinha Manhuaçu, explicou à reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, o que acontece com as mulheres nesse período.

Algumas mulheres estão menstruando mais de uma vez no mesmo mês, e outras estão tendo atrasos. O que está acontecendo?

Como funciona o ciclo menstrual normal?

O ciclo menstrual tem características individuais, porém apresenta critérios para ser considerado saudável. Ele deve variar entre 25 a 35 dias (espaço referente ao primeiro dia da menstruação de um ciclo até o primeiro dia da menstruação seguinte – quando começa a ser considerado um novo ciclo). A extensão do período menstrual não deve passar de 7/8 dias.

A senhora acredita que a quarentena, que mudou a rotina das mulheres, influencia no ciclo das mulheres, de que forma?

Sim, pois a quarentena tem elevado muito o nível de estresse das mulheres. Seja por medo, ansiedade, por excesso de atividades domésticas, por cuidados com os filhos que não estão indo à escola, por violência sexual ou simplesmente por uma mudança drástica da rotina. O estresse pode alterar o eixo hipotálamo – hipófise – adrenal, podendo estimular a um excesso na produção de cortisol, gerando ciclos anovulatórios (ausência de ovulação) resultando em amenorreia (ausência de menstruação). Outras vezes o ciclo também pode se tornar curto, ou seja, com intervalos pequenos entre as menstruações.

Nesses momentos de estresse podem acontecer mudanças de humor com agravo na TPM (Tensão Pré-Menstrual). Devido à ansiedade, desgaste físico, noites mal dormidas e cansaço, a TPM se torna ainda mais evidente ou surgir em mulheres que não apresentavam esse sintoma.

Essas mudanças são mais comuns em mulheres que usam métodos contraceptivos como pílulas, injeção ou DIU?

Mulheres que usam métodos hormonais como contraceptivos (pílulas, injeções) e DIU hormonal estão menos propensas a tais mudanças relacionadas ao sangramento irregular, já que o hormônio do contraceptivo atua sincronizando o endométrio e levando a ciclos menstruais normais. Aquelas que usam DIU hormonal, na maioria das vezes não menstruam devido a progesterona liberada. Porém, apesar de serem menos propensas, pode ocorrer sangramento irregular, mesmo que estejam usando anticoncepcional / injeção / DIU hormonal.

Já o DIU de cobre e prata, não possuem hormônio, com isso as usuárias desses métodos têm seu ciclo controlado pela sua própria produção hormonal, sem nenhuma interferência do método contraceptivo. Consequentemente, ao se apresentarem qualquer alteração do cortisol decorrente de estresse podem manifestar irregularidade menstrual.

Como fazer para normalizar o ciclo menstrual neste período de quarentena da pandemia?

Na grande maioria das vezes é uma alteração transitória e se normaliza espontaneamente. Alguns hábitos podem ajudar, como exercitar-se, alimentar-se com qualidade, dormir bem à noite, meditar e relaxar. Outras vezes pode ser necessário medicamento para sincronizar o endométrio e regular o ciclo.

Quando é o momento de procurar ajuda médica?

Quando ocorre qualquer alteração no ciclo seu médico deve ser comunicado. O médico que te acompanha pode avaliar a necessidade de uma consulta ou apenas realizar orientações. Sangramentos irregulares podem ocorrer não apenas devido a descontrole hormonal. Podem ser sintomas de outras doenças que necessitam de investigação, como infecções, endometriose, gestações, até mesmo câncer. Por isso é importante ter um médico que te acompanha regularmente e conhece bem você, para te orientar. Porém, se você está apresentando alguma irregularidade menstrual e não tem ainda um médico a recorrer, procure marcar uma consulta e ser avaliada. Várias doenças podem manifestar como sangramento irregular.

====

MINICURRÍCULO

Graduação Medicina – UFMG

Residência em Ginecologia e Obstetrícia – Hospital dos Servidores do Estado de Minas Gerais

Título de Especialista em Ginecologia Obstetrícia – Febrasgo / AMB

Título de Especialista em Videolaparoscopia e Histeroscopia – Febrasgo

Título de Especialista em Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia – Febrasgo / AMB / CBR

Título de Especialista em Medicina Fetal – Febrasgo / AMB

Mestrado em Ginecologia e Obstetrícia – UFMG