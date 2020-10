Quantidade expressiva de drogas é apreendida no distrito de Santa Luzia

CARATINGA – A Polícia Militar conseguiu deter três pessoas no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga, por tráfico de drogas.

A Polícia Militar realizava operação policial nesta última terça-feira (6), quando viu o veículo Fiat Uno de cor cinza, indo pela rua Alice Fonseca, estacionando logo em seguida. De dentro do carro saiu uma pessoa sem camisa, com uma sacola nas mãos. No local também chegaram mais dois veículos suspeitos. Os ocupantes dos veículos foram abordados e identificados, sendo encontrado com eles uma sacola com dois papelotes e 39 pinos de cocaína, 126 pedras de crack, 14 buchas e alguns tabletes de maconha, um caderno de anotações, R$1.422,00, dez munições calibre 22, uma balança e um revólver calibre 22.

Os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil.