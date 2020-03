Sem ter como se apresentar, trupe do Circo Arianos pede ajuda

CARATINGA – Dentre as medidas tomadas para que a pandemia do coronavírus não se alastre, foi decretado que aglomerações fossem evitadas. Sendo assim, espetáculos e show estão vetados momentaneamente. Isso afetou a vida de pessoas que estão acostumadas a fazerem os outros rirem e se maravilharem, como é o caso dos integrantes do Circo Arianos.

Antes eles afirmavam, ‘hoje tem espetáculo’, mas agora se questionam, ‘quando teremos espetáculo? A trupe está impossibilitada de trabalhar, como conta Maria Hilda Morais Ribeiro, 58 anos, fundadora desse circo ao lado de seu esposo. “Somos do norte de Minas, mas nossa casa é o circo. 12 pessoas, sendo três crianças, incluindo um bebê de um e três meses, um menino de três anos e um quase adolescente, 12. Não podemos trabalhar para evitar aglomeração, entendo isso, mas a nossa vida parou, nosso mundo caiu. Tenho um cartãozinho de crédito para fazer nossas compras, nem sei como vou pagá-lo. Já estamos passando dificuldades, mas Deus é maior e Ele vai nos ajudar”, confia dona Hilda. Ela acrescenta como se não bastasse essa situação, o marido está enfermo e ela passou recentemente por uma cirurgia para retirada do útero.

Dona Hilda conta que eles estão em Sapucaia, distrito de Caratinga, há pouco mais de três semanas. Segundo ela, neste período, trabalharam apenas três dias, justamente no primeiro final de semana no distrito. “Chegamos e montamos a lona. Na sexta-feira (13) fizemos a estreia, como choveu muito, tivemos pouco público. No sábado (14) foi razoável, já no domingo (15) também foi fraco”, relata, explicando que devido a situação, “a lona já foi desmontada”.

Ela revela como é a rotina do Circo Arianos. “Somos um circo pequeno, ficamos só duas semanas. Nos apresentamos às sextas, aos sábados e aos domingos. Dependendo do movimento, também nos apresentamos às segundas-feiras. Analisamos o movimento para decidir se continuamos naquele lugar ou vamos pra outro. Tudo depende do movimento. Com a renda, pagamos nossos funcionários, nossas continhas e vamos embora. Não temos casa, nossa moradia é o circo. Friso que agora estamos passando muita dificuldade mesmo”.

ENFERMIDADE

Como se não bastasse essa situação dos espetáculos estarem vetados, seu marido se encontra enfermo. “Está doente. Ele está indo para Ponte Nova onde faz tratamento de rins. O caso dele é tão grave que o médico que o atende, o doutor Daniel Assunção, não suspendeu o tratamento. Toda segunda-feira ele tem que estar em Ponte Nova. Já acabaram nossos recursos, não temos como levá-lo. Inclusive está usando sonda. O médico está fazendo de tudo para que ele não precise fazer hemodiálise”.

Ainda sobre a situação do esposo, dona Hilda declara que “além do tratamento de rins, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Os remédios são caros. Alguns desses medicamentos são cedidos pelos postos de saúde, mas outros ele tem que comprar. Agora ele não tem o que serve para circular o sangue na cabeça. Já faz uma semana que não toma esse remédio. Esse remédio é indispensável”, disse, informando que o marido está precisando de Hidroclorotiazida e Sertralina.

TEMPOS DIFÍCEIS

Dona Hilda frisa que a vida na estrada é muito sofrida e que ultimamente passam por ‘tempos difíceis’. “Não temos apoio, quando chegamos nas cidades ou distritos, pedimos autorização para montar o circo e mandam que montemos em determinado lugar. Aí fazemos tudo direitinho, mas quando chove o circo alaga. Viemos de uma região onde choveu muito. Então, estamos despreparados, não ganhamos dinheiro. Pegamos chuva em Pingo D’água, em Vargem Alegre e em Quartel do Sacramento (distrito de Bom Jesus do Galho). Trabalhávamos um dia sim e outro não. Temos que comprar comida, mas sem dinheiro para repor, acaba né? Tenho 40 anos de circo, nunca passei isso em minha vida. Nunca pedi uma cesta básica, pelo contrário, sempre ajudamos. Sempre fazemos espetáculos cuja entrada é um quilo de alimento não perecível e esse alimento é doado para asilos, creches e também para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Nunca pegamos um quilo de alimentos de ninguém, sempre fizemos campanhas para ajudar, agora somos nós que precisamos de ajuda”.

O Circo Arianos iria para Vermelho Velho, distrito de Raul Soares, mas dona Hilda, em conversa com o esposo e com o filho, entendeu que seria melhor permanecer em Sapucaia. “Nossa previsão era de ir na semana retrasada. Até tínhamos arrumado o terreno, graças a uma senhora que é Associação São Vicente de Paulo. Como não podemos trabalhar, preferimos ficar aqui”.

Tem um frase que diz: “Se a vida fosse só diversão, circo não cobraria entrada”. Após alegrar e ajudar tanta gente, agora é dona Hilda que pede apoio. “Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, estamos passando dificuldades. Faz quinze dias que ganhamos gêneros alimentícios, mas já estão acabando. O leite para as crianças já está acabando também. Esse leite foi doado por uma enfermeira que pediu anonimato. Nosso telefone de contato é 33 9.9907-5169. Nunca pedi ajuda, mas agora não sei mais o que fazer”, finaliza dona Hilda.