Quando o voto não é no partido, qualquer governo sofre

quesito, quem está mais aberto que o Centrão? Aliás, apelidados no aumentativo exatamente porque são muitos e podem decidir a vitória ou derrota em votações de interesse para qualquer governo. Pode-se reclamar deles, mas não há como ignorá-los.

Então, compreende-se o panorama atual: muita gente votou no Lula, mas não exatamente no PT ou em seus aliados. Situação complicada, em especial para quem se aventura em desafios históricos como a aprovação da reforma tributária, que precisa do voto até de quem torce contra. Aí, haja paciência, entre um e outro “toma lá, dá cá”.