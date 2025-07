Quando o Caminhão do Lixo Ensina Sobre Benção

A cena é comum: o caminhão do lixo passa cedo pelas ruas, e os coletores, suados e cansados, seguem seu trabalho.

Mas observe: muitos vizinhos deixam garrafas d’água ou um pão com mortadela preparado para eles. São gestos pequenos, mas que dizem: “Reconhecemos o seu valor.”

Essa atitude me lembra a promessa de Deus a Abraão. Ele obedeceu, e sua descendência se tornou um canal de bênção para todos.

Assim também somos chamados a abençoar, mesmo quando estamos apenas observando o caminhão do lixo passar.

A obediência à voz de Deus não é só para grandes gestos – às vezes, ela está no sorriso sincero para quem ninguém nota, na generosidade silenciosa de uma garrafa d’água, no reconhecimento de que todos carregam valor.

No Brasil, aprendemos com as pequenas lições da rua:

– O catador que recicla e transforma lixo em renda;

– O motorista de ônibus que espera um passageiro correndo;

– O menino que devolve a carteira encontrada na calçada.

Cada atitude dessas é uma bênção que ecoa a obediência de Abraão. E essa obediência não se limita ao que Deus pede em palavras, mas também no que Ele inspira no coração.

Quando damos um simples copo d’água a quem recolhe o lixo, estamos dizendo: “Você também faz parte desta bênção.”

E a herança da promessa se cumpre: a vida que obedece à voz de Deus se torna fonte de vida para outros.

Um sorriso, um gesto de gratidão, uma garrafa d’água – tudo isso tem o poder de tocar corações e espalhar bênção, como na promessa a Abraão.

Rev. Rudi Kruger – Faculdade Uriel de Almeida Leitão, Doctum–[email protected]