Quando o amor se transforma em tragédia

Marido mata esposa em Pingo D’água; homem assassina mulher e depois comete suicídio na zona rural de Caratinga

PINGO D´ÁGUA/CARATINGA – Existem inúmeros casos onde as juras de amor ficam esquecidas e o mais nobre dos sentimentos dá lugar a ações impensadas. E duas ocorrências registradas na noite de terça-feira (29) em Pingo D´água e na manhã de ontem, em Caratinga, vêm engrossar essa triste estatística. No primeiro caso, o marido matou a esposa; já no segundo, o homem assassinou a mulher e depois cometeu suicídio.

“VOCÊ ACHA QUE NÃO TENHO CORAGEM DE TE MATAR?”

Um homicídio foi registrado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (29), na rua Alberto Leandro, bairro Perobas, em Pingo D’Água. Vanderlei Martins Ferreira, 42 anos, matou a esposa Neuza Mendes Felix, 36.

A Polícia Militar foi acionada com informações que davam conta que um homem teria desferido disparo de arma de fogo contra a companheira, e no local a vítima foi encontrada no chão. Ela tinha ferimento no pescoço e a irmã tentava socorrê-la, mas quando a equipe do posto de saúde chegou foi constatado o óbito.

A irmã de Neuza disse que ela teria ido até sua residência, levado a filha e num dado momento, o esposo chegou do lado de fora querendo entrar, gritando frases do tipo: “você acha que não tenho coragem de te matar?”. A irmã de Neuza constatou que Vanderlei estava armado e conversou com ele, o convencendo ir embora naquele momento.

Passados alguns minutos, Vanderlei teria retornado da mesma forma e a irmã de Neuza tentou convencê-la a não atendê-lo. “Mas acreditando que o marido não a mataria, ela o atendeu e assim que abriu o portão, ele teve acesso à propriedade, já a empurrou ameaçando e desferiu um disparo”, contou o tenente Edenilson.

Vanderlei fugiu de bicicleta, foi até sua residência, pegou a motocicleta e evadiu. A perícia foi acionada e o corpo liberado para a família.

As primeiras diligências davam conta que Vanderlei poderia estar na casa de parentes e sua moto foi localizada na casa de um tio. O tio de Vanderlei disse à polícia que ele estaria dormindo na residência, mas quando a PM chegou ao quarto ele já tinha evadido. “O tio não sabia o motivo de Vanderlei ter chegado tarde para dormir ali. A polícia conta com a população para que tiver informações do paradeiro de Vanderlei”, concluiu o tenente.

Vanderlei não tinha sido detido até o final dessa edição.

FILHOS ESTAVAM DENTRO DE CASA QUANDO TUDO ACONTECEU

O crime de homicídio seguido de suicídio chocou a comunidade do Córrego Rio Claro, que fica no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. Gleisson de Souza Fernandes, 39 anos, matou a esposa Maria de Fátima Oliveira Fernandes, 33 e em seguida deu um tiro no ouvido. Tudo isso aconteceu perto dos filhos do casal, de quatro e 12 anos respectivamente.

Segundo o tenente Danilo, a polícia foi informada que Gleisson estava passando por problemas psicológicos e por volta de 5h atirou na esposa e em seguida cometeu suicidou.

A perícia da Polícia Civil recolheu um revólver calibre 38 no local. “Gleisson teria efetuado um disparo no peito da esposa e tentou efetuar um em sua cabeça, mas mascou e no terceiro ele conseguiu tirar a própria vida. Os filhos estavam dentro da residência e ao ver a cena saíram chorando pedindo ajuda dos vizinhos”, explicou Danilo.